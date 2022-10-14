غازي الفضلي قدم أوراقه سفيراً للبلاد لدى بلغاريا

وطن النهار

قدم سفير دولة الكويت لدى بلغاريا غازي الفضلي أوراق اعتماده سفيرا مفوضا فوق العادة إلى رئيس جمهورية بلغاريا رومين راديف.

وقالت سفارة الكويت لدى بلغاريا في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان السفير الفضلي نقل تحيات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الى الرئيس البلغاري. وأضاف البيان انه تم استعراض العلاقات الثنائية المتميزة لاسيما في المجال الاقتصادي والتجاري والعمل على تعزيز التبادل التجاري بين البلدين. واستعرض السفير الفضلي استعدادات السفارة للاحتفال العام المقبل بمناسبة مرور 60 عاما على إقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين.

