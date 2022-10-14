loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

افتتاح مصنع الأكسجين الطبي في عدن بتمويل كويتي


أشاد مدير مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية الدكتور يحيى الشعيبي أول من أمس بدعم دولة الكويت لليمن واليمنيين بشتى مجالات وقطاعات الحياة لا سيما الإنسانية والتنموية في مختلف المراحل.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ذلك جاء لدى زيارة الشعيبي لمصنع الأكسجين الطبي في العاصمة المؤقتة (عدن) الذي تم إنشاؤه بتمويل الجمعية الكويتية للإغاثة.
واستمع الشعيبي خلال الزيارة من القائمين على المصنع الذي دشن العمل فيه في سبتمبر من العام الماضي بتمويل كويتي إلى «أبرز الصعوبات التي تواجه سير الإنتاج والمقترحات والسبل الكفيلة بالتغلب عليها واستدامة تشغيله بكامل طاقته البالغة نحو 300 أسطوانة أكسجين يوميا». ونقلت (سبأ) عن الشعيبي تأكيده أهمية المصنع الحيوي في تعزيز مستوى جاهزية المنشآت والمراكز والمستشفيات الصحية «موجها بإعادة تشغيله في غضون أسبوع».


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة