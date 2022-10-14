افتتاح مصنع الأكسجين الطبي في عدن بتمويل كويتي

وطن النهار

أشاد مدير مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية الدكتور يحيى الشعيبي أول من أمس بدعم دولة الكويت لليمن واليمنيين بشتى مجالات وقطاعات الحياة لا سيما الإنسانية والتنموية في مختلف المراحل.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ذلك جاء لدى زيارة الشعيبي لمصنع الأكسجين الطبي في العاصمة المؤقتة (عدن) الذي تم إنشاؤه بتمويل الجمعية الكويتية للإغاثة.

واستمع الشعيبي خلال الزيارة من القائمين على المصنع الذي دشن العمل فيه في سبتمبر من العام الماضي بتمويل كويتي إلى «أبرز الصعوبات التي تواجه سير الإنتاج والمقترحات والسبل الكفيلة بالتغلب عليها واستدامة تشغيله بكامل طاقته البالغة نحو 300 أسطوانة أكسجين يوميا». ونقلت (سبأ) عن الشعيبي تأكيده أهمية المصنع الحيوي في تعزيز مستوى جاهزية المنشآت والمراكز والمستشفيات الصحية «موجها بإعادة تشغيله في غضون أسبوع».

