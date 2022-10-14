«مبرَّة العوازم» شاركت في ملتقى اللاجئين

وطن النهار

شاركت مبرة العوازم الخيرية أول من أمس في ملتقى العمل الخيري الإسلامي لمصلحة اللاجئين والنازحين، والذي أقامته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتعاون مع بيت الزكاة

وقال رئيس مجلس إدارة المبرة حمد البسيس إن المبرة تفخر بالمشاركة في مثل هذه المنتديات والملتقيات التي من شأنها إظهار الجهود الإنسانية والإغاثية الكبيرة التي قدمتها الكويت في ملف اللاجئين والنازحين على مستوى العالم. وثمن كلمة المستشار طارق الياسين ممثل مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي بوزارة الخارجية الذي أكد خلالها دور الكويت في التفاعل مع متطلبات العمل الإنساني والاغاثي للدول التي أصابتها النكبات والكوارث من خلال عقدها العديد من المؤتمرات الإنسانية بهدف تحصين العمل الإنساني في الخارج وتعزيز الشراكات مع المنظمات الإغاثية المنوطة بتقديم الدعم والعون للنازحين واللاجئين.

