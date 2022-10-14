قمة قطرية - روسية لزيادة التفاعل في جميع المجالات

الأولى

أستانا- الوكالات: أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن بلاده لديها استثمارات كثيرة في الاقتصاد الروسي، مشيرا خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أستانا على هامش مؤتمر «التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا» إلى أن حجم التبادل التجاري لا يتوافق مع مستوى التفاعل السياسي بين البلدين. فيما أكد بوتين أن «العلاقات بين قطر وروسيا تتطور بنجاح». وقال الشيخ تميم إن الاستثمارات القطرية في روسيا «ناجحة للغاية» لكنه اكد للرئيس الروسي أن «حجم التبادل التجاري بين بلدينا لا يتوافق بشكل كامل مع تفاعلنا على المستوى السياسي، لكن لدينا فرصة زيادته بفضل التفاعل في جميع المجالات،» مشيرا الى «آفاق في البنية التحتية والطاقة والزراعة ومجالات أخرى».

من جهته، قال بوتين خلال اللقاء: «العلاقات بين قطر وروسيا تتطور بنجاح، ولا يزال حجم تجارتنا صغيرا، لكنه يميل إلى الزيادة، بفضل مشاركتكم، يتم تنفيذ النشاط الاستثماري أيضًا بشكل مباشر، ويجب أن أقول إنه متنوع للغاية، ويتم الاستثمار في مجموعة متنوعة من المجالات».

من جهة ثانية، تمنى الرئيس الروسي للشيخ تميم التوفيق في إقامة مونديال قطر. وأشار إلى أن موسكو مستعدة لمشاركة قطر تجربتها الخاصة في استضافة حدث رياضي كبير.