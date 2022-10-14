الجمعة 14 أكتوبر 2022 ,19 ربيع الأول 1444
رقم العدد:
4329
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
وطن النهار
وطن النهار
إيمانيات
مال وأعمال
مال وأعمال
النهار Weekend
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
الأولى
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«الصِّحة» تطالب بتخصيص 5 مسالخ جديدة... تحديداً... شنو ناويين على «المرضى»؟!
تائه
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