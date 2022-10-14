المقبل الحكومة بمرحلة «المراجعة النهائية»

الأولى

أسهم الجو العام المتكون بعد التشكيل الحكومي «المجمد» بردود افعال «غير مشجعة» لدى النواب للدخول الى التشكيل الوزاري الذي من المتوقع الاعلان عنه خلال ساعات ليحضر الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة الثلاثاء المقبل. وقالت مصادر نيابية ان ردة الفعل الشعبية على بعض الأسماء الوزارية كان لها الوقع الكبير بعزوف النواب عن تسلم الحقائب الحكومية، منوهة أن مصير النواب الوزراء في حكومة ما قبل احدث البيانات الحكومية الصادرة الى ان حجم المشروعات بلغ 129 مشروعاً بنهاية الربع الأول من 2022/2023، ما انجز منها مشروع واحد فيما لا يزال 114 في مرحلة التحضير والتنفيذ و11 مشروعاً لم تبدأ بعد.

وبلغ اجمالي ما تم انفاقه على المشروعات بنهاية الربع الأول 31.7 مليون دينار من اجمالي المعتمد البالغ 1.3 مليار دينار. كما ان هناك 46 % من المشروعات في المرحلة التنفيذية، كما ان نسبة الانفاق لم تتجاوز 2.5 % من اجمالي ما تم رصده لتلك المشروعات وهي النسبة الأقل خلال العامين الماضيين 2020/2021 و2021/2022 لنفس الفترة، حيث بلغت نسب الانفاق 6.1% و6.4% على التوالي.