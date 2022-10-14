«مشاريع التنمية» تنتظر حسم «التشكيلة الوزارية»

الأولى

كشفت مصادر لـ«النهار»، عن ان الكثير من المشروعات التنموية تعاني التأجيل بسبب تأخر التشكيلة الحكومية، وغياب اقرار الميزانية من قبل مجلس الأمة، ما ترتب عليه ارجاء البت في قرارات مهمة، فضلا عن ارتفاع الكلفة المتوقعة لتنفيذ بعض المشروعات نظراً لحالة التضخم القياسية التي تجتاح العالم ومستمرة في التصاعد.

ولفتت المصادر إلى ان من شأن تأخير الميزانية زيادة كلفة الأوامر التغييرية وهو ما يزيد من كلفة تلك المشروعات على المال العام.

وبينت ان هناك الكثير من الجهات الحكومية تنتظر حسم الميزانيات لاقرار الكثير من النفقات العالقة لديها، والتي اجلت الكثير من خطط الجهات واستراتيجية عملها.

وقالت المصادر: ان التقشف الذي يسيطر على فلسفة ونهج الميزانية قيد الكثير من الأولويات الواجب تنفيذها وهو ما ادى الى تراجع الدور التنموي لتلك الجهات وتعطيل تنفيذ الخطط.

وانعكس غياب الانفاق على وضع المشروعات المدرجة في خطة التنمية وحالة المشاريع المدرجة فيها، حيث اشارت الانتخابات وتراجع شعبيتهم ما زال له التأثير الأكبر على قرارات النواب. من جهتها أكدت مصادر حكومية ان التشكيل الجديد أصبح في مرحلة «المراجعة النهائية»، مشيرة الى انه لن يختلف عما اعلن عنه الخميس الماضي بتغيير اسم أو اسمين فقط. الى ذلك أعلن أمين عام مجلس الأمة عادل اللوغاني استبدال الدعوات الموزعة الأسبوع الماضي لحضور افتتاح الفصل التشريعي السابع عشر بدعوات جديدة. وقال اللوغاني إنه بناء على المرسوم رقم 195/2022 بتأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة إلى يوم الثلاثاء الموافق 18 من اكتوبر 2022 فإنه تم إلغاء الدعوات السابقة التي وزعت بناء على الموعد السابق ولن يتم قبولها للحضور. وأضاف أنه سيتم توزيع دعوات جديدة لكبار المسؤولين والشخصيات والنواب السابقين لحضور جلسة الافتتاح المقررة يوم الثلاثاء المقبل وفقا للمرسوم المشار إليه.