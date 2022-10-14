عبد اللطيف رشيد رئيساً للعراق

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بغداد - الوكالات: انتخب السياسي الكردي عبد اللطيف رشيد أمس رئيسا للعراق اثر جولتي تصويت سريتين في البرلمان العراقي.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، ان جولة ثانية للتصويت السري جرت لاختيار رئيس الجمهورية بعد ان فشل جميع المرشحين في تحقيق شرط الثلثين خلال الجولة الاولى حيث حسم رشيد المنافسة في الجولة الثانية بفوزه على منافسه رئيس الجمهورية المنتهية ولايته برهم صالح.

وأشارت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان الى أن عبداللطيف رشيد حصد 156 صوتا خلال الجولة الاولى مقابل 99 صوتاً لبرهم صالح، وذهبت 9 أصوات لريبوار اورحمان.

وينتمي كل من رشيد وصالح الى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي دعم برهم صالح، فيما نال رشيد تأييد الحزب الديموقراطي الكردستاني وقوى «الاطار التنسيقي». وكانت الساحة السياسية شهدت قبل ساعات من جلسة البرلمان تحولاً لافتاً، بإعلان الحزب الديموقراطي الكردستاني في بيان، سحب مرشحه للرئاسة ريبر أحمد.في حين أكد قياديون في الحزب المذكور دعم رشيد. وانطلقت الجلسة النيابية، برئاسة محمد الحلبوسي، بعد اكتمال النصاب القانوني، الذي بلغ وفق الدائرة الإعلامية للبرلمان 269 نائباً.