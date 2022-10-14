الخالد: لن نتوقف عن ملاحقة مهربي السموم ومروجيها

وطن النهار

تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص (تجار مخدرات) وبحوزتهم 40 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدرة و150 ألف قرص نوع كبتاغون وسلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص. وأعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد عن تقديره للجهود المستمرة في مكافحة آفة المخدرات، وشدد على بذل المزيد من الجهد في التصدي لهذه الحرب الممنهجة والوقوف بالمرصاد لمهربي المواد المخدرة، مؤكدا انه لن تتوقف الأجهزة الأمنية عن ملاحقة وضبط مروجي ومهربي المواد المخدرة حتى يتم القضاء على هذه الآفة المدمرة. وتمت احالة المتهمين لجهات الاختصاص وذلك لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

