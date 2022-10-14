مدير الجامعة تفقَّد موقع  حادثة سقوط طالبة كلية العلوم

وطن النهار

تفقد مدير جامعة الكويت د. يوسف الرومي، برفقة أمين عام جامعة الكويت د. محمد زينل وعدد من مسؤولي جامعة الكويت موقع حادث سقوط الطالبة المتوفاة في كلية العلوم بالشدادية. وتقدم الرومي ونيابة عن الأسرة الجامعية بخالص التعازي والمواساة لأسرة الطالبة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد روح الفقيدة بواسع رحمته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. وكانت عمليات وزارة الداخلية تلقت عصر اول من أمس بلاغا بسقوط طالبة من علو، وعلى الفور انتقل رجال الأمن والمباحث للتحقيق والاستماع الى إفادات شهود العيان ومتابعة كاميرات الجامعة.

