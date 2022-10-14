بدر المطيري سفيراً دولياً للدبلوماسية الإنسانية

وطن النهار

تم اختيار المستشار بدر المطيري وهو دبلوماسي كويتي دولي سفيراً دولياً للدبلوماسية الانسانية وذلك من قبل المركز الدولي للدبلوماسية الانسانية حيث ذكر المركز في بيان له ان «اختيار المستشار المطيري تم نظراً لجهوده المتواصلة علمياً وعملياً ولسنوات عديدة في مجالات المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة والدبلوماسية الإنسانية». وكان المطيري قد تم تكريمه خلال شهر سبتمبر الماضي بجائزة التميز الدولية في دعم جهود تحقيق اهداف التنمية المستدامة ضمن فعاليات الملتقى الدولي حول تجارب القيادات العربية في منظمة الامم المتحدة والمنظمات الدولية لدعم أهداف التنمية المستدامة.

