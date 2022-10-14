السفير الإسباني: الكويت مُدافع قوي عن الإنسانية

وطن النهار

أكد السفير الاسباني لدى البلاد ميغيل مورو اغيلار خلال الاحتفال بذكرى العيد الوطني الاسباني بحضور نائب وزير الخارجية. وذكر ان العدوان الروسي غير المبرر ضد أوكرانيا، هو الذي وضع البشرية بأسرها على المحك، ما أدى إلى مستوى غير مسبوق من الاضطرابات منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وأضاف نحن ندافع بحزم عن احترام النظام القائم على القواعد، حيث يسود القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة على «قانون الغابة»، الذي يجب أن نعترض جميعًا على عودته غير المقبولة.

وقال ان الكويت، البلد الذي خرج من غزو 1990 الصادم، أصبح أحد أقوى المدافعين عن القانون الدولي والقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط وفي العالم أجمع.

وأضاف نحن نتمتع بالفعل بتعاون ممتاز مع الكويت في المنتديات الدولية، والذي يقوم بالتأكيد على تلك القيم المشتركة العزيزة ؛ وهو تعاون، في الواقع، سيزداد في السنوات القادمة.

وذكر أن الزيارات التي قام بها وزيرا خارجيتنا في أبريل ومايو 2021 على التوالي، أو المشاورات السياسية على مستوى نائب الوزير في يونيو الماضي في مدريد، ليست سوى بعض من السمات الديبلوماسية الأحدث. وسنعقد قريبا في مدريد أيضا لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين ستسهل بالتأكيد التقدم في هذا المجال.

وأشار إلى إعادة الربط الجوي الأخيرة للعاصمتين، بعد ما يقرب من أربعين عامًا، بفضل الخطوط الجوية الكويتية واتفاقها مع الخطوط الجوية الإسبانية، لافتا إلى ان بلاده ستعمل، بصفتها مركزًا دوليًا وجسرًا استراتيجيًا لأميركا اللاتينية، على تسهيل حصول أصدقائنا الكويتيين على عدد كبير من الاتصالات والفرص الجديدة للأعمال التي سيتم استكشافها وجعلها فعالة من الآن فصاعدًا.

وتابع ان الكويت بدورها، بمطارها العالمي الجديد الرائع قيد الإنشاء حاليًا، ستقدم أيضًا العديد من الخيارات للمسافرين من إسبانيا وأميركا اللاتينية للسفر إلى آسيا أو أفريقيا أو الشرق الأوسط.

