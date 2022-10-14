الجارالله: الكويت حريصة على مواكبة الاهتمام العالمي لتغير المناخ

وطن النهار

قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم للكويت د. طارق الشيخ امس الخميس: ان الأنشطة البشرية ادت الى تدفئة الغلاف الجوي والمحيطات والأرض ما يجعل درجة حرارة سطح الأرض في الارتفاع حتى منتصف القرن.

واشار في كلمة بمناسبة اليوم الدولي للحد من الكوارث الى حاجة العالم للقيام بإجراءات سريعة لتخفيض انبعاث غازات الاحتباس الحراري مؤكدا انه «كلما زاد ارتفاع درجة الحرارة زادت التغيرات في نظام المناخ».

وبين ان الاثر السلبي لتلك الانبعاثات يطال العالم اجمع لافتا الى ان بعض البلدان تنتج أكثر بكثير من غيرها لمثل تلك الغازات حيث تولد أقل 100 دولة انبعاثات 3% من إجمالي الانبعاثات السلبية. واضاف ان التحويل الى أنظمة الطاقة من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية سيؤدي بالضرورة إلى تقليل الانبعاثات التي تؤدي بدورها إلى تغير المناخ. وقال الشيخ ان أكثر من 60% من البلدان حول العالم اصبح لديها استراتيجيات قائمة على الطبيعة في خطط العمل المناخية الوطنية.

واكد ان التحول إلى الاقتصاد الأخضر ممكن ان يؤدي لمكاسب اقتصادية مباشرة قدرها 26 تريليون دولار حتى عام 2030 مقارنة بالعمل المعتاد بالاضافة الى ولادة أكثر من 65 مليون وظيفة جديدة منخفضة الكربون.

واعرب الشيخ عن امتنان الامم المتحدة لحكومة دولة الكويت ودعمها لعقد ندوة (بمناسبة اليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث) من خلال الشراكات والتعاون الاستراتيجي مع وزارة الخارجية والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ونقطة اتصال الحد من مخاطر الكوارث والادارة العامة للاطفاء وجمعية حماية البيئة الكويتية.

الإمكانات المتاحة

من جانبه، اكد مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية المستشار عبدالعزيز الجارالله حرص الكويت على مواكبة الاهتمام العالمي لتغير المناخ بمشاطرة المجتمع الدولي في الحد من تداعيات التغير المناخي دون أن تدخر جهداً على المستويات الوطني والإقليمي والدولي باتخاذ جميع التدابير والإجراءات المطلوبة بشكل طوعي ومدروس وبحسب الامكانات المتاحة لمعالجة قضايا تغير المناخ.

واضاف ان الكويت تتطلع بكثير من الأمل إلى مؤتمر الأمم المتحدة القادم لتغير المناخ (cop -27 ) المقرر عقدها في مدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر الشقيقة في شهر نوفمبر القادم.

وبين ان 90% من الكوارث الطبيعية متصلة بشكل مباشر بالتغير المناخي الامر الذي يتطلب مضاعفة الجهود الدولية للحد من اثاره واحتوائه.

وقال الجارالله: إن الآثار السلبية لتغير المناخ يعاني منها ملايين البشر بمناطق مختلفة التدهور وتسير بخطى أسرع من الخطوات التي نتخذها لحماية البيئة والمحافظة عليها.

واعرب عن الأمل بأن تسهم المؤتمرات المعنية بالمناخ في إحراز تقدم بهذه المسألة وحشد الدعم الدولي اللازم بغية استكمال مسيرة ما تم إنجازه خلال المؤتمرات السابقة لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق باريس على ارض الواقع.

الانذار المبكر

بدوره، قال المدير العام للإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد: إن التركيز على جذور مصادر الخطر ضروري لكي يتم استيعاب كيفية التخفيف من آثار تلك المخاطر.

واشار في كلمة مماثله الى انه في عام 2016 أطلق الأمين العام للأمم المتحدة حملة (سنداي السبعة) بهدف الترويج لكل غاية من الغايات السبع على مدار سبع سنوات حيث يركز هدف أو غاية عام 2022 على تحقيق زيادة كبيرة في توفير أنظمة الإنذار المبكر بالأخطار المتعددة وإمكانية الوصول اليها.

