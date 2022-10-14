«الإصلاح الاجتماعي» أقامت فعالية «النجاح رحلة»

وطن النهار

أقامت إدارة الأنشطة المجتمعية ب‍جمعية الإصلاح الاجتماعي فعالية ثقافية أسرية تحت عنوان «النجاح رحلة» خلال الفترة من 10- 12 أكتوبر، وذلك بمبنى الجمعية الجديد في منطقة الروضة بمشاركة 3 جهات و200 طالب وطالبة.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام بالجمعية عبدالرحمن عبدالله الشطي : بادرت جمعية الإصلاح الاجتماعي بمساندة الأسر في المسؤولية التعليمية للأبناء من خلال الفعالية الثقافية الأسرية التربوية «النجاح رحلة» للمساهمة في تنمية المهارات الدراسية لدى أبنائهم وتنمية المهارات الخاصة باللغة العربية على وجه الخصوص مثل تحسين القراءة والكتابة والإلقاء باللغة العربية من خلال متخصصين ذوي كفاءة عالية، وذلك لجميع المراحل الدراسية من خلال مجموعة من الورش والألعاب والمسابقات والفقرات التربوية الممتعة بالإضافة إلى مشاركات مكتبات الكتب المتميزين .

وأضاف : أقيمت برامج الفعالية على مدار 3 أيام بحضور 200 طالب وطالبة، ومشاركة 3 مكتبات كتب متميزة وهي مكتبة حزاية ومكتبة ضحى ومكتبة عالمي الممتع، وعدد من المدربين المتخصصين، حيث تمت إقامة 6 ورش تربوية وتعليمية ممتعة لطلاب المرحلة الابتدائية، وهي ورشة «زورقي الورقي» و ورشة «عالم الحكايات» و ورشة «لغتي هويتي» وهي ورش متخصصة بقراءة القصص بطريقة تفاعلية و ممتعة مع طلبة المرحلة الابتدائية مع تعلم مفردات لغوية متنوعة وورشة اللوحة العملاقة يشرف عليها رسام متخصص برسم الجداريات، ويهدف من خلال هذه الورشة إلى تعزيز الروح الوطنية لدى طلبة المرحلة الابتدائية من خلال رسم لوحة عملاقة لعلم الكويت، بالإضافة إلى ورشة «أنا غير» ورشة تفاعلية لتعزيز الثقة بالنفس لدى طلبة المرحلة الابتدائية وورشة «إلعب ويانا»، وهي ورشة تفاعلية وممتعة لتعزيز القيم التربوية .

