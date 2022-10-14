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جامعة الكويت أنجزت التحول الإلكتروني الكامل لاختبارات القدرات


أعلن مكتب مساعد نائب مدير الجامعة للتقييم والقياس عن التحول الإلكتروني الكامل لاختبارات القدرات الأكاديمية والمقرر عقدها في أيام 29 أكتوبر و 26 نوفمبر و 10 ديسمبر، والمزمع عقدها داخل الحرم الجامعي في مدينة صباح السالم الجامعية بمنطقة الشدادية.
وأعلن المكتب أن إجمالي عدد الطلاب والطالبات المسجلين للاختبارات منذ فتح باب التسجيل بتاريخ 10 أكتوبر 2022 في الساعة العاشرة صباحاً، بلغ نحو 10 آلاف طالب وطالبة. وقد تم نفاذ جميع المقاعد خلال 48 ساعة فقط من فتح باب التسجيل. 
كما يطمئن المكتب الطلبة وأولياء أمورهم الأعزاء بأنه يعمل جاهداً على توفير مواعيد جديدة لاستقبال أبنائنا الطلبة الراغبين بالتقدم لأداء الاختبار، وعليه ندعو الجميع بمتابعة الصفحة الخاصة بنظام تسجيل الاختبارات الإلكترونية https://portal.ku.edu.kw/kustatic/placement/index.htm 
ومتابعة حساب الإنستغرام الخاص بالمكتب @Cemvpaa مع تفعيل خاصية الإشعارات لمعرفة كل ما هو جديد.
كما نود أن نعبر عن أسفنا الشديد عن الخلل الفني الخارج عن إرادتنا والذي أدى إلى تعطل نظام التسجيل في مساء يوم الإثنين الموافق 10 اكتوبر نتيجةً للضغط الشديد على نظام التسجيل الإلكتروني.


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