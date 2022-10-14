«مشاريع التنمية» تنتظر حسم «التشكيلة الحكومية»

مال وأعمال

كشفت مصادر لـ «النهار»، عن أن الكثير من المشروعات التنموية تعاني التأجيل بسبب تأخر التشكيلة الحكومية، وغياب إقرار الميزانية من قبل مجلس الأمة، ما ترتب عليه إرجاء البت في قرارات مهمة، فضلا عن ارتفاع الكلفة المتوقعة لتنفيذ بعض المشروعات نظراً لحالة التضخم القياسية التي تجتاح العالم ومستمرة في التصاعد.

ولفتت المصادر إلى أن من شأن تأخير الميزانية زيادة كلفة الأوامر التغييرية وهو ما يزيد من كلفة تلك المشروعات على المال العام.

وبينت أن هناك الكثير من الجهات الحكومية تنتظر حسم الميزانيات لإقرار الكثير من النفقات العالقة لديها، والتي أجلت الكثير من خطط الجهات واستراتيجية عملها.

وقالت المصادر إن التقشف الذي يسيطر على فلسفة ونهج الميزانية قيد الكثير من الأولويات الواجب تنفيذها وهو ما أدى إلى تراجع الدور التنموي لتلك الجهات وتعطيل تنفيذ الخطط.

و انعكس غياب الإنفاق على وضع المشروعات المدرجة في خطة التنمية وحالة المشاريع المدرجة فيها، حيث أشارت أحدث البيانات الحكومية الصادرة إلى أن حجم المشروعات بلغ 129 مشروعاً بنهاية الربع الأول من 2022 /2023، ما أنجز منها مشروعاً واحداً فيما لا يزال 114 في مرحلة التحضير والتنفيذ و11 مشروعاً لم تبدأ بعد. وبلغ إجمالي ما تم إنفاقه على المشروعات بنهاية الربع الأول لم يتجاوز 31.7 مليون دينار من إجمالي المعتمد البالغ 1.3 مليار دينار. كما أن هناك 46% من المشروعات في المرحلة التنفيذية، كما أن نسبة الإنفاق لم تتجاوز 2.5 في المئة من إجمالي ما تم رصده لتلك المشروعات وهي النسبة الأقل خلال العامين الماضيين 2020/2021 و2021/2022 للفترة نفسها، حيث بلغت نسب الإنفاق 6.1% و6.4% على التوالي.

