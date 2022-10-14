مؤشر الأسعار بأميركا ارتفع إلى %8.2 في سبتمبر

مال وأعمال

تراجع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة، خلال سبتمبر، للشهر الثالث على التوالي، مع هبوط أسعار الطاقة، لكن الانخفاض جاء أقل من التوقعات، ما قد يعزز التوقعات برفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة مرة أخرى في نوفمبر المقبل.

وقالت وزارة العمل الأميركية، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 8.2 بالمئة في سبتمبر على أساس سنوي، مقابل 8.3 في المئة في أغسطس، مواصلا هدوءه بعد تسارعه خلال يونيو إلى 9.1 في المئة فيما يعد أعلى مستوى في أكثر من 40 عاما.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى ارتفع التضخم السنوي في سبتمبر بنسبة 8.1 بالمئة على أساس سنوي. وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم خلال سبتمبر بنسبة 0.4 بالمئة مقارنة مع 0.1 في المئة في الشهر الماضي، وهو ما يتجاوز التوقعات البالغة 0.2 في المئة. وكانت الأسواق تأمل في تباطؤ معدل التضخم الأميركي بشكل أكبر لتشجيع الاحتياطي الفيدرالي على تخفيف وتيرة زيادة أسعار الفائدة.

