نيران الدولار القوي تصيب الجميع حتى الولايات المتحدة

مال وأعمال

اتفق خبراء تحدثوا لموقع «اقتصاد سكاي نيوز عربية» على أن جميع اقتصادات العالم تقريبا ستتضرر بقدر ما من الارتفاع المتواصل للدولار الأميركي، العملة الرئيسية للتعاملات الدولية.

وارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 18 في المئة منذ بداية العام إلى حوالي 113، وعائدا نحو أعلى مستوى في 20 عاما الذي بلغه الشهر الماضي عند 114.78. ونزل اليورو بأكثر من 14.4 في المئة منذ بداية العام أمام الدولار عند مستوى 0.4 المئة إلى 0.9730 دولار.

و صعد الدولار إلى أعلى مستوياته مقابل الين منذ 24 عاما، الأربعاء، ليرتقي فوق المستويات التي دفعت المسؤولين اليابانيين إلى التدخل في سوق العملة الشهر الماضي.

وأدى ذلك إلى ارتفاع عوائد السندات الأميركية، وزادت توقعات المتعاملين بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعه بشهر نوفمبر المقبل.

من قبرص، تحدثت الخبيرة الاقتصادية، فيوليت غزال البلعة، إلى موقع «اقتصاد سكاي نيوز عربية» قائلة إن السؤال الأهم هو إلى متى سيستمر ارتفاع الدولار وازدياد قوته عالميا؟.. وأجابت: أن السياسة الأميركية الواضحة حاليا هي محاصرة التضخم عبر رفع أسعار الفائدة بشكل متتالي حتى عام 2023 لتصل إلى حوالي 4.5 في المئة أو أكثر، وهذا سيجعل الدولار قويا أكثر، وبرغم أنه من حيث المعادلة فإن العملة القوية تفيد العملات الأخرى الأقل قوة أو الضعيفة، لأنها تعزز قوتها التنافسية، ولكن اليوم الحال متبدل لأن كل اقتصادات العالم تعاني لأسباب متعددة، من مخاطر الدخول في مرحلة ركود طويلة.

وأضافت أنه بناء على ذلك فإن التأثيرات تفوق التوقعات وتتخطى ما هو محدد وفقا للقواعد الاقتصادية لأن هناك حالة فوضى شاملة تعم الأسواق، سواء أسواق النقد أو المال أو الأسهم أو حتى التضخم الكبير في أسعار السلع المختلفة نتيجة حرب أوكرانيا ومن قبلها وباء كورونا، وهو ما جعل الاقتصادات العالمية في حالة ركود طويلة حيث تباطأ النمو نتيجة انعدام الأنشطة الإنتاجية تقريبا.

وأوضحت أنه بعدما كانت تداعيات قوة الدولار السلبية قاصرة على عملات الاقتصادات الناشئة والدول النامية، لكنها اليوم تهدد الاقتصادات الصناعية الكبرى والتي دخلت ركودا أصلا نتيجة الأوضاع العالمية غير المستقرة سياسيا.

واستطردت أن ما يزيد من تأثير الدولار القوي على العالم أن العملات الرئيسة في العالم باتت تعاني ضعفا غير مسبوق، فمثلا الجنيه الإسترليني في أدنى مستوياته ليس فقط بسبب أزمة كورونا ولا حرب أوكرانيا ولكن سبق ذلك قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي.

