إقرار مشروع الميزانية التقديرية لـ«أوابك»

مال وأعمال

قال الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» علي سبت بن سبت: ان المكتب التنفيذي وافق على مشروع الميزانية التقديرية لـ«أوابك» (الأمانة العامة والهيئة القضائية) لعام 2023، تمهيدا لرفعه إلى اجتماع مجلس وزراء المنظمة القادم الذي سيعقد في الكويت في شهر ديسمبر 2022. وخلال اجتماع المكتب التنفيذي لـ«أوابك» رقم 163، برئاسة ممثل الجمهورية العربية السورية المهندس خالد مطر العليج، أكد بن سبت انه تم مراجعة استعدادات الأمانة العامة للمنظمة لحضور فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الـ 27 للدول الأطراف في اتفاقية تغير المناخ «COP27»، والذي سيعقد بجمهورية مصر العربية، وأكد أهمية حضور الدول العربية في تلك المحافل الدولية، إلى جانب ذلك استعرض الاجتماع جهود الأمانة العامة للمنظمة في زيادة التعاون مع المنظمات وخاصة منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك». وأشار بن سبت إلى ان تم بحث آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ خطة تفعيل وتطوير نشاط منظمة أوابك، وأهم الأعمال التي قامت بها الأمانة العامة خلال الفترة من مايو الى أكتوبر 2022، من ضمنها التنسيق بين الشركات العربية المنبثقة عن منظمة «أوابك».