«وحدة التأمين»: تلزم الخاضعين لرقابتها بعدم إصدار خطابات الضمان

مال وأعمال

أصدرت وحدة تنظيم التأمين تعميماً لجميع الخاضعين لرقابتها بالالتزام بعدم إصدار خطابات الضمان لما في ذلك من مخالفة لأحكام المادة 382 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 والمادة رقم 65 من قانون المناقصات رقم 49 لسنة 2016، حيث اختص المشرع البنوك فقط باصدار خطابات الضمان. ووفق تعميم الوحدة رقم 9 لسنة 2022، فقد أشارت الوحدة أنه يتعين على كل المخاطبين بموجب التعميم الالتزام بما ورد به، مع الأخذ بعين الاعتبار أن عدم الالتزام يعطي الحق للوحدة بمساءلة المخالف وإحالته للنيابة العامة بموجب القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وأي قانون آخر ذي صلة. من ناحية ثانية، منحت وحدة التأمين موافقة مبدئية لتأسيس شركة الشخص الواحد لتمارس نشاط خبير تقييم الخسائر برأسمال 10 آلاف دينار. وتسري هذه الموافقة لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، على أن يرخص للشركة قيد التأسيس بعد استكمال متطلبات وزارة التجارة والصناعة واستكمال كل متطلبات منح الموافقة النهائية التي تصدر عن الوحدة.

