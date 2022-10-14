افتتاح «أكاديمية كيبك» الأولى من نوعها على مستوى القطاع النفطي

مال وأعمال

في إطار حرصها على تنمية مهارات وإمكانيات كوادرها الوطنية، افتتحت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك)، أكاديمية كيبك للتدريب التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى القطاع النفطي وذلك في مبنى مجمع الزور النفطي جنوب البلاد.

ويأتي افتتاح هذه المؤسسة التدريبية تماشياً مع خطط واستراتيجيات البترولية المتكاملة للموارد البشرية 2040 المتعلقة بتطوير وتنمية مهارات وخبرات الكوادر الوطنية في الشركة باعتبارهم الركيزة الأساسية لنجاح رؤيتها في «جعل المزيد ممكناً» ليس فقط للشركة بل للقطاع النفطي ككل.

وقد حضر حفل الافتتاح الذي أقيم يوم الثلاثاء الموافق 11 أكتوبر 2022، كل من الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة بالوكالة وليد البدر، ونواب الرئيس التنفيذي وعدد من المسؤولين من مختلف الشركات النفطية الزميلة.

وبهذه المناسبة، أكد الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة بالوكالة وليد البدر أن الاكاديمية استطاعت خلال عام فقط من تحقيق الهدف المنشود لها ، عبر طرح عدد من البرامج التدريبية المتنوعة لكل من العاملين في الشركة ولطلبة الجامعات، فضلاً عن استضافة نخبة من المتخصصين في مجال تقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية.

وأوضح البدر إن الأكاديمية كيبك للتدريب التي تتميز بتصميمها المعماري الحديث والجميل تعد الأولى من نوعها في القطاع النفطي من حيث الحجم ونوعية التقنيات الذكية المستخدمة في التدريب، متمنياً في الوقت نفسه أن تسهم هذه الاكاديمية في تنمية والارتقاء بمهارات الشباب الكويتي ممن يبحثون عن الفرص التدريبية المميزة. ومن جانبه، أكد نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية بالوكالة عبد الله فهاد العجمي أن «كيبك» تسعى دائماً إلى خلق بيئة عمل استثنائية تعزز الأداء المهني وتوفر قدراً عالياً من الرضاء الوظيفي بما يحقق الانتماء والولاء من خلال ضمان العدالة والمساواة وتكافئ الفرص، بالإضافة إلى تمكين العاملين ومنحهم أفضل الفرص لتطوير مهاراتهم من أجل مساعداتهم على أداء وظائفهم بشكل أفضل.

وتقدم العجمي بخالص الشكر والتقدير الى كل من قدامى القياديين الذين وضعوا مركز التدريب أولوية في المشروع، وفرق المشاريع والصيانة التي تعاونت فيما بينها على إنجاز وتجهيز أكاديمية كيبك للتدريب بهذا المستوى الراقي والمعاصر.

وبدوره، قال مدير مجموعة التدريب والتطوير الوظيفي عبد الرحمن العليان أن الهدف من انشاء الاكاديمية جاء من أجل تلبية احتياجات تدريب العاملين وتطويرهم، من خلال تقديم حلول تدريبية فعالة لضمان إعداد كفاءات فنية عالية مختصة لتشغيل مرافق الشركة والوصول إلى التميز التشغيلي. معرباً عن تقديره للتعاون المشترك بين مختلف الأطراف المعنية، ولدعم الإدارة العليا وجميع المجموعات التي أسهمت وساعدت في بناء هذه الاكاديمية التي نفخر بها لجعل المزيد ممكناً.

جدير بالذكر، أن التشغيل المبدئي للأكاديمية بدء في شهر أغسطس من العام الماضي، حيث تم عقد دورات تدريبية لمشغلي حقل حديثي التعيين لتدريبهم وإعدادهم لتشغيل مصفاة الزور. وتم مراعاة في انشاء الأكاديمية على أفضل الممارسات العالمية من أجل ضمان تحقيق أعلي مستويات الجودة، حيث تم تجهيز غرف وقاعات التدريب تتسع لحوالي 318 متدرباً، بأحدث الأجهزة والموارد والوسائل التعليمية والتدريبية، واستقطاب نخبة من المدربين وأصحاب الخبرة والاختصاص في المجال الفني والإداري.

كما تم توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين العاملين في مشاريع مجمع الزور النفطي وعدد من المؤسسات الأكاديمية لتقديم برامج وخدمات تدريبية واستشارية على قدر من الجودة والتميز والابتكار تتوافق مع المعايير والمواصفات العالمية.

