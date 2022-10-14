«التجاري»: الإعلان عن الفائزين في سحب «فيزا بلاتينيوم» لكأس العالم

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أعلن البنك التجاري الكويتي عن أسماء الفائزين في السحب على الباقة المصممة لحملة بطاقة فيزا بلاتينيوم لكأس العالم FIFA قطر 2022 ، وهي عبارة عن رحلتين مدفوعتين التكاليف، شاملة تذاكر السفر وتذاكر لشخصين لمشاهدة مباريات دور المجموعات والدور الـ 16 والإقامة في فندق، شاملة خدمة التوصيل لتحقيق السلامة والراحة للفائزين وقد تم إجراء السحب أخيراً حيث تم الإعلان عن أسماء الفائزين سعداء الحظ ومحبي كرة القدم حيث أتاحت لهم السحوبات التي أجرها البنك التجاري فرصة رائعة لتجربة الأجواء والاسمتاع بحضور مباريات كأس العالم 2022. وقد جاءت نتيجة السحب على النحو التالي: محمود عبد الرضا محمود فرس، بالإضافة إلى مرافق. الجائزة: باقة حضور مباراة دور المجموعات. اسم الفائز: محمد هدروس الظفيري، بالإضافة إلى مرافق. الجائزة: باقة حضور مباريات دور الـ 16 . وبالإضافة إلى الجوائز القيمة التي يوفرها البنك التجاري لحاملي بطاقة فيزا بلاتينيوم – الإصدار الخاص ببطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، فإن حاملي بطاقات التجاري يمكنهم الاستفادة من العروض الترويجية والخصومات الحصرية التي يوفرها التجاري لهم عند تسوقهم لدى مجموعة مختارة من المتاجر ومحلات التجزئة والمطاعم والكافيهات، وكذلك إمكانية الدخول إلى قاعات انتظار فيزا الحصرية في العديد من المطارات حول العالم.