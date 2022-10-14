فرنسا: أميركا عليها بيع الغاز بسعر «أرخص»

مال وأعمال

دعا وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، الولايات المتحدة إلى بيع الغاز الطبيعي المسال لفرنسا بسعر «أرخص»، في وقت تتصاعد أزمة الطاقة في أوروبا بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقال الوزير خلال كلمة ألقاها عن بعد في اجتماع لوزراء مال دول مجموعة السبع الأربعاء في واشنطن «نتوقع المزيد من الإدارة الأميركية».

وأضاف أن فرنسا تتوقع «الحصول على غاز طبيعي مسال أرخص من خلال مقاربة طويلة الأمد».

وقد، بدأت فرنسا للمرة الأولى بإرسال الغاز بشكل مباشر إلى ألمانيا في إطار التضامن الأوروبي في مجال الطاقة للتغلب على توقف شحنات الغاز الروسي، حسبما أعلنت شبكة نقل الغاز الفرنسي «جي ار تي غاز».

وقالت الشركة الفرنسية في بيان «في سياق تراجع حاد لشحنات الغاز الروسي نحو أوروبا، وفي إطار التضامن الأوروبي حول أمن الطاقة، تحركت GRTgaz من أجل تكييف شبكتها وإضفاء الطابع الرسمي على اقتراح من أجل تسويق نقل الغاز من فرنسا إلى ألمانيا».

وبدأت عمليات التسليم الأولى للغاز إلى ألمانيا عند الساعة السادسة بمعدل 31 غيغاوات ساعة باليوم، مرورا بمدينتي أوبرغايلباش (موزي) من الجانب الفرنسي وميديلسهايم من الجانب الألماني، عند نقطة التقاء خطوط شبكة الغاز، بحسب الشركة.

وأشارت الشركة إلى أن مستوى المد «سيتم تقييمه يوميا حسب ظروف الشبكة»، بسعة قصوى تبلغ 100 غيغاوات ساعة باليوم.

وأوضحت الشركة أن هذه السعة توازي قوة أربع وحدات نووية وما يعادل 10 في المئة مما تحصل عليه فرنسا يوميا من الغاز الطبيعي المسال في محطاتها الأربع للميثان.

