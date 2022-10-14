«الفيدرالي»: مطلوب سياسة أكثر تشدداً لكبح التضخم

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اتفق صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أنهم بحاجة لانتهاج سياسة أكثر تشددا، ثم الحفاظ على هذه الوتيرة لبعض الوقت، من أجل تحقيق هدف البنك المركزي الأميركي بخفض التضخم، وفقا لما جاء في محضر اجتماع المجلس الذي استمر يومين الشهر الماضي. وأظهر محضر الاجتماع الذي عقد في يومي 20 و21 سبتمبر أن العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، «أكدوا أن كلفة اتخاذ إجراءات مخففة لخفض التضخم من المرجح أن تفوق كلفة اتخاذ إجراءات قاسية». وفي الاجتماع، طرح العديد من المسؤولين تقييماتهم لمسار زيادات معدلات الفائدة التي قالوا إنه من المحتمل أن تكون ضرورية لتحقيق أهداف لجنة صناعة السياسة النقدية. ومع ذلك، قال العديد من المشاركين في المناقشات إنه سيكون من المهم «تحقيق توازن» بين وتيرة إجراءات تشديد السياسة ومساعي تخفيف مخاطر الآثار السلبية الكبيرة لتلك السياسة المشددة على التوقعات الاقتصادية.