1668 دولاراً للذهب مع ترقب «التضخم»

مال وأعمال

تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق، مع توخي المستثمرين الحذر قبل بيانات التضخم في الولايات المتحدة، والتي يمكن أن تؤثر على حجم الزيادة المقبلة في سعر الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي). وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1668.84 دولاراً للأونصة، فيما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1675.50 دولاراً، وفقا لـ«رويترز». وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تقليديا وسيلة للتحوط من التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم يقلل من جاذبية المعدن النفيس لأنه لا يدر عائدا ثابتا. وانخفضت الفضة في العقود الفورية 0.5% إلى 18.96 دولاراً للأونصة، بينما زاد البلاتين 0.2% إلى 881.63 دولاراً، والبلاديوم 0.1% إلى 2138.43 دولاراً.