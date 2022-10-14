سرقة 100 مليون دولار من منصة «مانغو»

مال وأعمال

قام أحد القراصنة بسرقة حوالي 100 مليون دولار خلسةً من شركة «مانغو» (Mango) التي تزود خدمات التمويل اللامركزي عبر التلاعب بسعر عملتها المشفرة في استغلال قضى على وجود المودعين على منصة العملات المشفرة. بدأت السرقة بحسابين تم تمويلهما بالعملة المستقرة «يو إس دي كوين»، حسبما قالت المنصة يوم الأربعاء على «تويتر». اتخذت الحسابات مراكز شرائية كبيرة في عقود «مانغو» الآجلة الدائمة، مما تسبب في ارتفاع سعر عملة «مانغو» المشفرة. أدى ارتفاع السعر إلى ربح غير محقق من العقود الآجلة. استغل المهاجم ذلك لاقتراض وسحب ما يقرب من 100 مليون دولار من البروتوكول على شكل مجموعة من العملات الرقمية - مما ترك المودعين بلا شيء وفقاً لـ«مانغو».