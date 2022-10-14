1.238 مليار دينار خسائر البورصة الأسبوعية

مال وأعمال

شهدت البورصة أمس استمرار لحالة التراجع وسط ترقب لصدور تقرير الوظائف الأميركية الشهري، ما ادى الى تراجع المؤشر ات الاميركية والخليجية وذلك بالتزامن مع ارتفاع التضخم عند مستويات اعلى بكثير من المستهدف عند 2% فان ذلك من المحتمل ان يتطلب استعادة استقرار الأسعار عبر الزيادة المستمرة للفائدة ثم الحفاظ على السياسة النقدية المتشددة لبعض الوقت.

ويأتي هذا التراجع في اداء مؤشرات البورصة في ظل ارتفاع حدة التوتر بين روسيا وأوكرانيا في الفترة الأخيرة، والتي زادت من مخاوف المستثمرين حول ما ستؤول اليه الأوضاع في الفترة القادمة، وتأثير ذلك على النمو الاقتصادي العالمي والبحث عن ملاذات اكثر اماناً.

وقال خبراء انه رغم حالة التباين التي تمر بها البورصة الا ان استمرار وضعية الترقب لما سيؤول اليه وضعية التشكيل الحكومي والتوافق بين جناحي السلطة، الحكومة والبرلمان واستقرار اسعار النفط فوق 90 دولارا للبرميل بعد قرارات «اوبك +» الاخيرة، وهذان الامران يبعثان على الاطمئنان على الوضع الاقتصادي المحلي وخصوصاً البورصة والتي تعد احد اوعية الاستثمار التي تحظى بالاهتمام.

وقد شهدت البورصة حالة من الارتدادات الايجابية بعد التراجعات السابقة بفعل عمليات شراء انتقائية من قبل المستثمرين تركزت على اسهم قطاع البنوك وشركات السوق الأول. ويرى مختصون ان شركات السوق الأول والبنوك بعد الضغوط البيعية السابقة ووصول اسهمها الى مستويات جاذبة تقوم بعمليات شراء لبناء مراكز جديدة متركزة على الأسهم ذات التوزيعات النقدية خصوصاً مع اقتراب موسم اعلان نتائج الأعمال.

وشهدت البورصة اداء متراجع على مدار جلسات الأسبوع الماضي، محققة خسائر في القيمة السوقية بلغت 1.238 مليار دينار وبنسبة 2.7 في المئة لتنخفض من 45.938 مليار دينار في جلسة الخميس 6 اكتوبر الى 44.701 مليار دينار خلال جلسة امس.

وحققت القيمة السوقية للسوق الأول تراجعاً بنسبة 2.6 في المئة وبقيمة 980 مليون دينار من 36.932 مليار دينار الى 35.952 مليار دينار، وهبطت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 2.85 في المئة وبقيمة 257 مليون دينار من 9.006 مليارات دينار الى 8.749 مليارات دينار.

وهبط المؤشر العام للبورصة خلال اسبوع بنسبة 2.7 في المئة وبنحو 193.3 نقطة من 7180.54 نقطة الى 6987.2 نقطة، فيما اغلق مؤشر السوق الأول منخفضاً بنحو 213.3 نقطة وبنسبة 2.6 في المئة من 8040.5 نقطة الى 7827.2 نقطة.

كما هبط مؤشر السوق الرئيسي بنحو 153.2 نقطة وبنسبة 2.8 في المئة من 5375.4 نقطة الى 5222.2 نقطة، وتقلص مؤشر «الرئيسي 50» بنسبة 3.2 في المئة وبنحو 181.5 نقطة من 5535.5 نقطة الى 5354.1 نقطة.

وشهدت وتيرة التداولات تراجعاً واضحاً خلال الأسبوع، لتهبط سيولة الجلسات بنسبة 11.2 في المئة من 506.5 ملايين دينار الى 449.47 مليون دينار، كما تقلصت احجام التداول بنسبة 28.6 في المئة من 1.275 مليار سهم الى 910.7 ملايين سهم وتقلصت الصفقات من 76.4 الف صفقة الى 58.5 الف صفقة.

تراجع جماعي

وشهدت مؤشرات البورصة تراجعاً جماعياً في جلسة امس، ليغلق المؤشر العام في المنطقة الحمراء منخفضاً بنسبة 0.38 في المئة وبـ 27.2 نقطة، وانخفض السوق الأول بنسبة 0.3 في المئة وبنحو 23.7 نقطة، وتقلص مؤشر السوق «الرئيسي 50» بنسبة 1.02 في المئة وبـ 55.3 نقطة، وانخفض المؤشر «الرئيسي» بنسبة 0.7 في المئة وبنحو 39 نقطة.

وشهدت القيمة السوقية تراجعاً في نهاية جلسة امس بنسبة 0.38 في المئة وبنحو 174 مليون دينار من 44.875 مليار دينار الى 44.701 مليار دينار، وانخفضت القيمة الرأسمالية للسوق الأول بنحو 109 ملايين دينار وبنسبة 0.3 في المئة من 36.061 مليار دينار الى 35.952 مليار دينار، وتقلصت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.7 في المئة وبقيمة 65 مليون دينار من 8.814 مليارات دينار الى 8.749 مليارات دينار.

وانخفضت سيولة الجلسة بنسبة 1 في المئة من 38.3 مليون دينار في جلسة الأربعاء الى 37.9 مليون دينار، وزادت احجام التداول بنسبة 13 في المئة من 106.7 ملايين سهم الى 120.6 مليون سهم، وبلغت الصفقات 8.1 آلاف صفقة.

قطاعياً، شهدت الجلسة انخفاض 9 قطاعات في مقدمتها قطاع الطاقة بـ1.91 في المئة، بينما ارتفع 3 قطاعات على رأسها التكنولوجيا بـ5.26 في المئة، فيما استقر قطاع الرعاية الصحية وحيداً.

وعلى مستوى الأسهم، تقدم «العقارية» القائمة الخضراء بـ 9.7 في المئة، فيما جاء «المصالح العقارية» على رأس التراجعات بـ 17.54 في المئة.

وتصدر سهم «بنك الخليج» المرتفع 1.59 في المئة نشاط التداول من حيث الكمية بحجم بلغ 15.15 مليون سهم، بينما تصدر «بيتك» السيولة بقيمة 11.5 مليون دينار، منخفضاً 0.77 في المئة.

