«أسواق المال» أقرت اندماج «بوبيان للبتروكيماويات» و«تعليمية»

مال وأعمال

أعلنت شركتا «بوبيان للبتروكيماويات» و«المجموعة التعليمية القابضة» موافقة هيئة اسواق المال على مشروع عقد الاندماج عن طريق الضم بين الشركتين لتكون الأولى هي الشركة الدامجة والثانية هي المندمجة.

وأضافت الشركتان في افصاحين منفصلين منشورين على الموقع الالكتروني لبورصة انه طبقا لنتائج تقرير مقوم الأصول المستقل ورأي مستشار الاستثمار المستقل بشأن عدالة التقويم فقد تم تقييم سهم «بوبيان للبتروكيماويات» بـ 899 فلسا وسهم «تعليمية» بقيمة 2704 فلوس وبلغ معدل تبادل الأسهم 3?01 اسهم من رأسمال (بوبيان للبتروكيماويات) مقابل كل سهم واحد من «تعليمية».

تخضع عملية الاندماج لموافقة الجمعية العامة غير العادية لكل من الشركة الدامجة والمندمجة والتي سيحدد موعدها لاحقا بعد استكمال باقي الاجراءات التنظيمية ذات الصلة والموافقات الرقابية اللازمة للدعوة لتلك الجمعيات.

ومن ناحية اخرى، اعلنت هيئة اسواق المال عن تقديم بلاغ لنيابة سوق المال عن وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة (63) من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته:

- قيام المبلغ ضده بمزاولة نشاط مستشار استثمار دون الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة، ونشر (4) رسائل من خلال حسابه في تطبيق سناب شات الالكتروني «Snapchat» تضمنت تحليلا وايحاءات لأسهم مختلفة لشركات مدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية.

- قيام المبلغ ضده بنشر تغريدتين من خلال حسابه في تطبيق تويتر (TWITTER) تحتويان على تعليق مسيء للهيئة متهماً اياها بتنفيع طرف على آخر، وكذا ادعائه على خلاف الحقيقة بأن الهيئة لم تقم بدورها الرقابي.

- قيام المبلغ ضدهما بنشر العديد من الاعلانات عن فرصة استثمارية وعوائد مالية ونشر اعلانات ومقاطع فيديو مرتبطة بتحليل/ توصيات لأسهم مدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية من خلال حساب التواصل الالكتروني الخاص بهما في «انستغرام» وفي الصحف الاخبارية الالكترونية.

- قيام المبلغ ضده بمزاولة نشاط وكيل اكتتاب دون الحصول على ترخيص من هيئة اسواق المال لمزاولة هذا النشاط، وذلك عبر نشره عدداً من التغريدات من خلال حسابه في تطبيق «تويتر» (Twitter).

