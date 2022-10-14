«كيبكو»: إتمام إجراءات إشهار الاندماج مع «القرين»

مال وأعمال

أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو» إتمام إجراءات شهر قرارات الجمعية العامة غير العادية المتعلقة بالاندماج عن طريق الضم مع شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية؛ لتكون «كيبكو» هي الشركة الدامجة. وحسب بيان البورصة، تم التأشير في السجل التجاري لـ«كيبكو» بذلك، بعد انتهاء فترة النظر في اعتراضات الدائنين وفقاً لأحكام المادة 258 من القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته. وتابعت «كيبكو»:» ستبدأ إجراءات نقل الذمة المالية لشركة القرين الشركة المندمجة بكافة أصولها وخصمها إلى شركة مشاريع الكويت بعد إتمام إجراءات شهر قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة القرين، والحصول على موافقة هيئة أسواق المال على تنفيذ إجراءات الاندماج؛ عملاً بالملحق رقم 1 من الكتاب التاسع الاندماج والاستحواذ الخاص بإجراءات تنفيذ عمليات الاندماج». وقالت شركة مشاريع الكويت القابضة: إنه لا يوجد أثر للمعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة؛ لحين الانتهاء من عملية الاندماج.