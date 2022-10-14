أسهم أوروبا خضراء

مال وأعمال

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في التداولات، بعد ان افتتحت الجلسة على تراجع، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات تضخم اميركية لاحقاً، لمحاولة توقع اتجاه رفع الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في الفترة القادمة. وبسبب مخاوف التضخم ورفع الفائدة، ونتائج الأعمال الضعيفة للشركات، سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية تراجعاً استمر 6 جلسات على التوالي. وتتجه الأنظار الى بيانات اسعار المستهلكين في الولايات المتحدة. وارتفع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بواقع 0.72 نقطة او بنسبة 0.17 بالمئة، ليصل الى مستوى 386.66 نقطة. كما ارتفع مؤشر «فايننشال تايمز 100» بواقع 16.49 نقطة، او بنسبة 0.24 في المئة ليسجل 6842.5 نقطة.