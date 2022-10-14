أسهم اليابان باللون الأحمر

مال وأعمال

تراجعت الأسهم اليابانية، مع ترقب المستثمرين لبيانات تضخم اميركية مهمة قد تؤثر على تصريحات البنوك المركزية في انحاء العالم بخصوص رفع معدلات الفائدة.

ويركز المستثمرون في الوقت الراهن على بيانات اسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر اعلانها في وقت لاحق، الخميس.

وقالت ميشيل بومان، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الأربعاء، انه ما لم يبدأ التضخم المرتفع في الانحسار، فانها ستواصل دعم سياسة رفع معدلات الفائدة بشكل كبير.

وبدأ المؤشر نيكي الجلسة مرتفعا، لكنه تخلى عن مكاسبه المبكرة وانخفض بنسبة 0.6 في المئة ليغلق عند 26237.85 نقطة.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.77 في المئة.

وقفز سهم شركة «توشيبا كورب» بنسبة 9.41 في المئة بعد تقرير ذكر ان كونسورتيوم بقيادة «جابان اندستريال بارتنرز» يدرس شراء الشركة العملاقة مقابل 2.8 تريليون ين، اي نحو 19.07 مليار دولار.

وصعد سهم توشيبا بنسبة 7.38 في المئة عند الاغلاق ليكون له التأثير الأكبر على المؤشر توبكس، الخميس.

وانخفض سهم سوني جروب بنسبة 0.46 في المئة، في حين ارتفع سهم هوندا موتور 0.97 في المئة بعد اعلان الشركتين عن مشروعهما الجديد المشترك سوني هوندا موبيلتي.

وكان سهم توهو للانتاج السينمائي وتشغيل دور العرض الأكبر خسارة على المؤشر نيكي، اذ انخفض بنسبة 3.84 في المئة على الرغم من اعلان الشركة التحول للربحية واعادة شراء اسهم بقيمة 6 مليارات ين (40.86 مليون دولار).

