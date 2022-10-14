خبراء: محكمة خاصة لحل نزاعات المستثمرين في مصر

مال وأعمال

خطوات جادة وحثيثة اتخذتها الدولة المصرية، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي سدة الحكم في مصر، وذلك فيما يتعلق بحل مشكلات وأزمات المستثمرين في القاهرة.

إلى ذلك أجمع خبراء اقتصاديون وقانونيون، على أن السنوات الأخيرة شهدت العديد من الخطوات الفعلية من قبل الدولة المصرية بهدف تهيئة مناخ الاستثمار، لافتين إلى أن القوانين المصرية أصبحت جاذبة للاستثمار بشكل كبير مقارنة بذي قبل.

وأوضحوا أن لجنة فض المنازعات بالهيئة لعامة للاستثمار والتي تم تشكيلها قبل عامين لحل أي مشكلات بين المستثمرين والدولة، أسهمت بشكل كبير في حل الكثير من الأزمات، لافتين إلى أن النزاعات بين المستثمرين الأجانب والدولة المصرية تكاد تكون معدومة ولا تتجاوز أصابع اليد الواحدة.

وأوضحوا أن تأخر حل بعض القضايا قد يعود إلى التشابك بين الجهات المتعاملة مع المستثمرين الأجانب، وهو ما نجحت الحكومة في تلافيه خلال الفترة الأخيرة من خلال الشباك الواحد والرخصة الذهبية وما إلى غير ذلك.

من جانبه قال الخبير القانوني المصري أيمن محفوظ، إن قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية نص على عدة طرق لفض منازعات الاستثمار سواء اللجوء إلى القضاء أو التحكيم أو لجان تسوية منازعات الاستثمار، موضحًا أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء معاملة تفضيلية للمستثمرين الأجانب في مسألة المزايا والتسهيلات والتي تقلل نوعاً ما المنازعات القضائية بين المستثمر والدولة .

وأكد أن ذلك يأتي اتساقًا مع مستهدفات الجمهورية الجديدة نحو تحول مصر إلى مركز إقليمي في المجالات الاستثمارية كافة والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتهيئة بيئة العمل، وتوفير المناخ اللازم، إضافة إلى حل المشكلات القائمة، وتذليل العقبات كافة أمام أي استثمارات أجنبية أو عربية في مصر.

وأوضح أن الرئيس السيسي لم يكتف بالمسكنات والشعارات الرنانة، بل عقد أكثر من اجتماع مع المسؤولين، مطالبًا إياهم بضرورة وضع حلول فعلية وواقعية لأي مشكلات تواجه المستثمرين الحاليين، والعمل على تلافي أي أزمات مستقبلية بما يضمن تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، واستجابة لمطالب العديد من المستثمرين خصوصًا الخليجيين منهم.

وأضاف أن الرئيس السيسي كان صريحاً وواضحاً وطالب بدراسة جميع المشكلات الاستثمارية بتأنٍ وعدم التسرع في إصدار أحكام نهائية فيها، بما يضمن وصول الحقوق إلى مستحقيها، خصوصًا أن هذه الاستثمارات تصل إلى ملايين الدولارات وربما المليارات، ولذلك فهي في حاجة إلى الدراسات الدقيقة والمتأنية من الأوجه كافة، لوضح حلول كافية وشافية تضمن حل المشكلات القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية.

وأكد الخبير الاقتصادي المصري أحمد معطي، أن أكثر ما يبحث عنه المستثمر الأجنبي في مصر أو في أي دولة هو حماية أمواله واستثماراته في حال حدثت منازعات أو خلافات في أو وقت مع الدولة، لافتًا إلى أن قانون الاستثمار المصري الجديد يعمل على تشجيع الاستثمارات الأجنبية في مصر، وتلافي العديد من العيوب التي كانت موجودة في القوانين السابقة.

وقال إن الفترة الأخيرة لم تشهد أي نزاعات بين الدولة المصرية والمستثمرين الأجانب على أراضيها، لافتا إلى أن اقتراح السيد جواد بوخمسين رئيس مجموعة بوخمسين القابضة الكويتية، بوجود محكمة خاصة لحل النزاعات بين المستثمرين الأجانب والدولة المصرية في حال حدوثها، على أن يتم الفصل في القضايا خلال عام على أقصى تقدير، هو أمر محمود في حداته ذاته، وبمثابة رسالة طمأنة للمستثمرين الذين يرغبون العمل في مصر أن استثماراتهم في أمان، وأنه في حال حدوث أي نزاع فسوف يتم حله خلال عام على الأكثر.

وأشار إلى أن هذا المقترح قد يصور للبعض أن هناك العديد من النزاعات بين الدولة المصرية والمستثمرين على أراضيها، وهو أمر غير صحيح بالمرة، لكن في الوقت ذاته في حال إقراره فهو بمثابة رسالة طمأنة للمستثمرين الراغبين في القدوم والعمل بالقاهرة.

وأكد أن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار التي تم تشكيلها خلال العامين الماضيين، أسهمت كثيراً في حل أي نزاعات بين المستثمرين الأجانب ووأدها، وذلك قبل اللجوء إلى المحكمة الاقتصادية، موضحًا أن هذه اللجنة منوط بها حل المنازعات الاستثمارية الناشئة بين المستثمرين وجهات الدولة المختلفة، وذلك بهدف توفير مناخ استثماري مناسب لمن يرغب في الاستثمار داخل مصر.

وأكد الخبير الاقتصادي المصري د.عبدالمنعم السيد، أن الحكومة المصرية استطاعت توفر بيئة جاذبة للاستثمار خلال السنوات الماضية، لافتًا إلى أن هناك قضايا ومشكلات كثيرة تم حلها من خلال اللجنة الوزارية لفض المنازعات ومركز تسوية النزاعات الخاصة بالمستثمرين دون اللجوء للقضاء لأن أحكام لجنة فض المنازعات تكون نهائية وملزمة أيضاً،موضحاً أن المؤتمر الاقتصادي المصري المقرر انعقاد نهاية الشهر الحالي الذي سيشهد مشاركة من المستثمرين الأجانب أتوقع أنه سيتطرق لمسألة فض المنازعات وربما سيتم الإعلان عن أمور خاصة بتسريع قرارات تلك اللجان وذلك لتشجيع الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف أن طمأنة المستثمرين الأجانب أمر يجب أن يكون حاضراً دائماً على أجندة أولويات الحكومة المصرية.

وأكد، أن الدولة المصرية حريصة على حل مشكلات المستثمرين وجذب استثمارات جديدة وبدأت شركات أجنبية تأتي لمصر، قائلا: «الحكومة حريصة على تذليل العقبات أمام المستثمرين».

وقال إن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، برئاسة المستشار عمر مروان وزير العدل، تقوم بالاجتماع مرتين شهريا، كما أن قراراتها مُلزمة للجهات الإدارية في الدولة ولا يجوز الطعن عليها وواجبة التنفيذ فورا، ولكن يجوز الطعن عليها من قبل المستثمرين، مما يؤكد مدى جدية الدولة المصرية في هذا الشأن.

وقال إن أهمية اللجنة يتمثل في مساهمتها في تحقيق هدف الدولة في توطين الاستثمار داخل مصر، واحتواء الآثار السلبية لعدم الفصل في منازعات المستثمرين، كما أنها تحد من المخاطر التي تنجم من لجوء المستثمرين إلى التحكيم الدولي مستقبلا. وأشار إلى أن اللجنة تقوم بدراسة الطلبات والشكاوى والمنازعات، التي تٌقدم أو تحُال إليها، تمهيداً لعرضها عليها للفصل فيها، وتختص هذه اللجنة بفحص التظلمات المقدمة من ذوي الشأن من القرارات الصادرة من اللجنة الوزارية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.

وتابع حديثه : «بحسب اختصاصات اللجنة فإنه فور تلقي الطلب أو الشكوى أو النزاع أو التظلم، يقوم رئيس الأمانة الفنية بإحالة الملف إلى أحد أعضاء الأمانة الفنية ليتولى دراسة المنازعة وإعداد تقرير تفصيلي يتضمن سرداً للوقائع والمسائل القانونية التي تثيرها المنازعة والآراء التي تم إبداؤها خلال مداولات الأمانة الفنية، ثم يتم عرض التقرير بعد اعتماده من رئيس الأمانة الفنية مرفقاً به ملخص تنفيذي على اللجنة الوزارية في أول جلسة انعقاد، بعد مضي 30 يوماً من تاريخ تقديم طلب فض المنازعة، علمًا بأنه يجوز للأمانة أن تجري الاتصال بالجهات الحكومية أو الشركات التابعة لها ذات الصلة بالمنازعة للحصول على ما يلزمها من بيانات وأوراق ومستندات، ويكون لها أن تطلب حضور ذوي الشأن للاستفسار عن الوقائع المتصلة بالمنازعة».

وأشار إلى أن اللجنة تقوم بإعداد جدول إلكتروني لقيد طلبات فض المنازعات المقدمة إلى الأمانة، وإنشاء موقع على شبكة الإنترنت يتيح لأطراف المنازعات المتداولة تتبع إجراءاتها ومواعيد جلساتها والقرارات التمهيدية التي تصدر بشأنها.

إلى ذلك كشف مستثمرون طلبوا عدم ذكر أسمائهم أن الممارسة الفعلية على أرض الواقع تشهد الكثير من البيروقراطية التي تعوق الاستثمار وتطيل فترات الحصول على الموافقات والتراخيص بسبب العقم الفكري لبعض صغار الموظفين الأمر الذي يتطلب إجراء دورات تدريبية لهم في كيفية التعامل مع المستثمرين لاسيما غير المصريين حتى نشجع عودة الاستثمارات الأجنبية لمصر لسابق معدلاتها

كما اجمعوا على أن بعض المنازعات الخاصة بالاستثمار تتوه في أروقة اللجان المختلفة ربما بسبب تعقد وتشابك المصالح الأمر الذي يقتضي زيادة عدد الخبراء المنوط بهم دراسة المنازعات وإبداء الرأي فيها لسرعة حسم الأمور لان المستثمرين لن يتحملوا تجميد مشروعاتهم وبالتالي تجميد رؤوس أموالهم.

