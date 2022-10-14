وزيرة الهجرة المصرية: إرسال «مشروع قانون الإعفاء» إلى البرلمان قريباً

مال وأعمال

قالت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي، إن إقرار مجلس الوزراء المصري لمشروع قانون بإعفاء سيارات المصريين في الخارج من الضرائب والجمارك والرسوم يحقق أهم مطلب للمصريين بالخارج، موضحة أن الحصول على الإعفاء في مقابل وضع هذه القيمة بالعملة الأجنبية على شكل وديعة، على أن يتم صرفها بالجنيه المصري بعد خمس سنوات بسعر العملة الأجنبية وقتها، مشيرة إلى أن قيمة الوديعة تُحدَّد بقيمة الكلفة التي كان سيدفعها المصري بالخارج كرسوم ضريبية وجمركية على سيارته.

وأوضحت وزيرة الهجرة المصرية- في الفيديو الذي قامت بتسجيله للمواطنين بالخارج لشرح تفاصيل المشروع - أن هذا الإعفاء يسري على أي مصري مقيم بالخارج دون اشتراط أن يكون قد قضى مدة زمنية

محددة بالخارج، حيث يحق جلب سيارة للفرد سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة بشرط وجود حساب بنكي مر عليه ثلاثة شهور. وتقدمت وزيرة الهجرة المصرية، بالشكر لرئيس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي، ووزراء المالية والتجارة والصناعة ورئيس البنك المركزي المصري، والوزراء المعنيين وهيئة مستشاري مجلس الوزراء

ومجلس الدولة، على جهدهم الكبير لإخراج مشروع القانون للنور،موضحة أن المرحلة القادمة ستشهد إرسال القانون لمجلس النواب لدراسته وإقراره باللائحة التنفيذية.

