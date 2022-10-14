«قاعة البركة» في «كراون بلازا» تستعد لاستقبال «نجوم الطَّرب»

النهار Weekend

تستعد شركة «صوت الكويت للانتاج الفني» للمنتج احمد الخالدي لاطلاق مجموعة كبيرة من الحفلات الغنائية وذلك في قاعة البركة بكراون بلازا حيث ستكون باكورة انطلاق هذه الحفلات هي ليلة المطرب العراقي حسام الرسام التي ستكون يوم 21 اكتوبر وهي من تقديم الاعلامية حليمة بولند كما سيكون هناك حفل غنائي ضخم يضم كلا من المطربين اصيل هميم واوراس ستار ومحمود التركي. ولم تنتهي مفاجآت شركة صوت الكويت عند هذا الحد فحسب بل تستعد ايضا لحفل غنائي ضخم آخر يضم كلا من المطرب سعد المجرد والفنان محمد فضل شاكر نجل الفنان فضل شاكر وهي المرة الاولى له في مواجهه الجمهور الكويتي كما انها تعتبر عودة الفنان سعد المجرد بعد فترة غياب طويلة عن الجمهور الكويتي.

ومن ضمن الحفلات الغنائية المتتابعة ايضا سيكون الجمهور على موعد مع حفلة تضم كلا من الفنان يوسف العماني وخديجة معاذ ونجوم من مصر كما انها تستعد لحفل للفنان علي صابر والمطربة رحمة رياض وهي المرة الاولى التي يجتمعون بها في حفل بالكويت كما تستعد لسلسلة حفلات فنية قوية خلال الفترة المقبلة وجارٍ الاتفاق حاليا مع عدد من المطربين لحفلات أخرى يذكر ان جميع هذه الحفلات ستقام في قاعة البركة في فندق كراون بلازا وتسعى الشركة ان تكون جميع هذه الحفلات منظمة بشكل دقيق للغاية سواء من ناحية دخول الجمهور والتنظيم والمسرح والاضاءة والديكور سيكون شيئاً جديداً ومختلفاً تماماً.

