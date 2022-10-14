مهرجان الإسكندرية السينمائي يختتم دورته الـ 38

النهار Weekend

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أقيم مساء الاثنين الماضي حفل ختام الدورة الـ 38 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، وبحضور الفنان محمود حميدة الذي تحمل الدورة اسمه، وعدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

وكان أبرز ما شهده الحفل قرار لجنة تحكيم مسابقة الفيلم العربي بمهرجان الإسكندرية السينمائي، التي جاءت باسم الفنان الراحل نور الشريف وتتكون من المخرج التونسي رشيد فرشيو والمخرج محمد ياسين والناقد كاظم سلوم والفنانة عبير عيسى، حجب عدد من الجوائز من أهمها جائزة أفضل فيلم وجائزة أفضل سيناريو وأفضل تصوير وأفضل إخراج وجائزة لجنة التحكيم.

وبدأ الحفل الذي قدمته الفنانة هبة عبد الغني، باستعراض فني بعنوان «تتر النهاية»، وحصل على إشادات الحضور وألقى خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة لشؤون السينما كلمة قال فيها: «أنقل إليكم الشكر وأحمل من معالي وزير الثقافة د. نيفين الكيلاني باقة ورد لضيوفنا وأصدقائنا الذين شرفونا بالحضور لهذه الدورة وحضور حفل الختام بمكتبة الإسكندرية هذا المكان الذي يعد واحداً من أهم منارات الفكر في التاريخ، والتي شهدت أول عرض سينمائي في العالم وأول معهد للفنون، وأول عروض السينما الروائية كانت من هنا بالإسكندرية، وهي حالة ثقافية عالمية حاضنة للإبداع». وتوجه الفنان محمود حميدة، بالشكر لجميع من حضروا الدورة الـ 38 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط والأخوة العرب وخص بالذكر تونس ضيف شرف المهرجان، متمنيا دوام النجاح للمهرجان وإدارته في دوراته المقبلة.

