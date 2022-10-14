سعاد ماسي تحيي حفلاً غنائيّاً في السعودية

النهار Weekend

تستعد الفنانة الجزائرية العالمية سعاد ماسي لإحياء أولى حفلاتها الغنائية في السعودية، وذلك مساء الجمعة المقبل.

وتحتفل ماسي مع جمهورها السعودي بإطلاق ألبومها الغنائي العاشر «سيكوانا»، عبر حفل استثنائي تفتتح خلاله مسرح البلدة القديمة وسط الجبال وجمال الطبيعة الصحراوية في مدينة العلا.

واختارت سعاد ماسي أن تكون السعودية أولى محطات جولة حفلات الألبوم الجديد والذي سيظهر للنور في نفس يوم الحفل على مختلف المنصات الموسيقية العالمية، على أن تكمل جولتها بعدة محطات عربية من بينها مصر خلال العام الحالي.

وتقدم سعاد ماسي في ألبومها الجديد «سيكوانا» وجبة موسيقية متنوعة المذاقات بين الروك والكانتري والموسيقى الصحراوية والموسيقى الشعبية، في 11 أغنية مختلفة كتبت منها تسع أغنيات وتتعاون خلال الألبوم مع المنتج الموسيقي العالمي جاستن آدامز الذي تعاون مع رشيد طه وفرقة تيناريوين وروبرت بلانت.

ويأتي ألبوم «سيكوانا» بعد النجاح العالمي الذي لاقى ألبومها الأخير «أمنية»، والذي توجت معه بعدة جوائز موسيقية عالمية من بينها لقب أفضل فنانة وأفضل ألبوم ضمن جوائز أديسون Edison الهولندية، كأول فنانة عربية يتم اختيارها لنيل هذه الجائزة، والتي تكافئ أهمية جوائز الجرامي الأميركية العالمية.

