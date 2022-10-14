تأجيل مسلسل «ألف ليلة وليلة» لرمضان 2024

النهار Weekend

تعاقد الفنان ياسر جلال مؤخرا على بطولة مسلسل «ألف ليلة وليلة»، للمشاركة به في الموسم الرمضاني المقبل 2023، إلا أن الشركة المنتجة قررت تأجيل عرضه لـ رمضان 2024. وجاء تأجيل عرض مسلسل «ألف ليلة وليلة»، نظرًا لأنه يحتاج لتجهيزات، ومدة تصوير طويلة، حيث يبدأ ياسر جلال تصويره في نهاية الشهر الحالي، حتى يخرج العمل بشكل يليق بكل التفاصيل التي يتناولها.

ومسلسل «ألف ليلة وليلة»، من تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري، ويشارك في بطولته بجانب ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، شيري عادل، مايان السيد، عمرو عبدالجليل، إسلام حافظ، سامي مغاوري، وآخرين.

ويجسد جلال خلال أحداث العمل شخصية شهريار، بينما تجسد ياسمين رئيس شخصية شهرزاد.

