ديمة قندلفت: أخشى التقدم في السِّن

النهار Weekend

قالت الفنانة السورية ديمة قندلفت خلال استضافتها في احد البرامج إنه ليس لديها مشكلة بمعرفة الناس عمرها الحقيقي، مشيرةً إلى وجوده على موقع البحث جوجل، وأضافت: «بحب قول عمري الحقيقي، وبحب الناس يقولوا مو مبين عليكي، أحسن ما صغر حالي ويقولو مبينة أكبر».

وأكّدت قندلفت أن شكل المرأة واهتمامها بنفسها هو ما يجعلها محط اهتمام وأنظار الجميع.

و أنها تخشى من فكرة التقدم بالسن، لذلك على كل امرأة التصالح مع الأمر، والاعتناء بنفسها قدر الإمكان، كالنوم باكراً، والرياضة على سبيل المثال، ولا مانع من إجراء البوتوكس إذا شعرت بالتعب، بحسب تعبيرها.

وأشارت إلى أن المرأة تُدخل عاطفتها بقراراتها، لكن ذلك لا يعني اتخاذها لقرار خطأ إطلاقاً، كما بيّنت أن المرأة لها القدرة جسدياً ونفسياً على التحمل أكثر من الرجل.

من جهةٍ أخرى، شوّقت الفنانة السورية مؤخراً للحلقات المقبلة من مسلسل «ستيليتو» عبر نشرها فيديو لشخصية «فلك» التي تجسّدها.

ويُبرز الشر الموجود في تلك الشخصية، التي عرفها الجمهور، ويتابع تطوراتها مع تقدم أحداث العمل.

وأثنى متابعوها على أدائها للشخصية، حيث كتب أحدهم: «لو ما انتي موجودة ما بينحضر المسلسل»، وعلّق آخر: «المسلسل كوم وفلك كوم.. برغم أنها شريرة بس محبوبة»، بينما كتب متابع ثالث: «رغم ان شخصية فلك قوية ونرجسية.. إلا أنك أبدعتي فيها كثير وأنتي أكثر وحدة بالمسلسل أبدعتي بالدور.. فعلاً أنك موهوبة ومبدعة.. أنت كوين الدراما السورية»، وآخر علّق: «أداؤك روعة ومتقن مليون على مية، بس بليز تركي ألمى بحالها».

ويعتبر مسلسل «ستيليتو» النسخة العربية من العمل التركي الأصلي «جرائم صغيرة»، الذي عُرض للمرة الأولى في العام 2017.

يدور العمل حول أربع نساء، يجتمعن بعد سنوات طويلة، ممّا يؤدي إلى فتح صفحات الماضي وما تحمله من مشاكل ووقائع سابقة في مراهقتهن، ضمن إطار من التشويق والإثارة.

وتبدأ أحداث «ستيليتو» بسقوط أحد الأشخاص من طابق علوي خلال حفلٍ كبير، فتتدخّل الشرطة لتبدأ بالتحقيق مع الحاضرين كافة حول علاقتهم بالجثة.

