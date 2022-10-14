البديل الكارثي

النهار Weekend

دخل الألماني ماريو غوتسه محل زميله ميروسلاف كلوزه في الدقيقة 88 من نهائي كأس العالم 2014، وكانت نتيجة اللقاء بين المانيا والارجنتين 0-0 وانتهى الوقت الأصلي على ذلك ليمدد الحكم لشوطين إضافيين، وفي اللحظات التي توقع فيها الجميع الاحتكام الى ركلات الترجيح لتحديد بطل العالم، بلغ غوتسه ذروة ما يتمناه لاعب كرة القدم بتسجيله هدف المباراة الوحيد وبطريقة أظهر فيها مقدرة فذة على التعامل مع الكرة باستقبالها على صدره ووضعها بيسراه في شباك الارجنتين في الدقيقة 113.

وبعد عام تقريباً، شارك البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الشوط الثاني وسجل 5 أهداف في 9 دقائق ليقود فريقه بايرن ميونيخ لفوز ساحق على فولفسبورغ 5-1 ضمن منافسات الدوري الألماني وأدهش حينها المهاجم البولندي جماهير كرة القدم ومدربه بيب غوارديولا الذي ظهر مذهولا من تأثير لاعبه. تلك الحالتان من أبرز ما شهدته ملاعب كرة القدم في الأعوام الأخيرة بما يسمى البديل الخارق، حيث يضع بصمة لا تنسى في الفترة الزمنية التي يشارك فيها، إلا أن البديل أحيانا يجلب المتاعب ويفعل عكس ما يتوقع منه الجمهور والمدرب ويصبح وبالا على فريقه بمشاركة ضارة يتمنى مسحها من تاريخ حياته.

ويعد حارس مرمى تشلسي كيبا أريزابالاغا مثالا للبديل الكارثي، في نهائي كأس الرابطة الانكليزية الموسم الماضي عندما لعب فريقه ضد ليفربول، وأشركه المدرب (حينها) توماس توخيل في الدقيقة 119 لدى اقتراب المباراة من ركلات الترجيح في قرار اتخذ على ما يبدو قبل بداية المباراة بوقت طويل، لأن الحارس الأول إدوارد ميندي كان يؤدي مباراة رائعة بقيامه بعدد من التصديات عالية الجودة، مؤكداً جدارته بإكمال النهائي حتى ركلات الترجيح.

ودخل كيبا بدلا من السنغالي لكن الاسباني فشل في رد جميع الركلات الإحدى عشرة التي واجهها من لاعبي ليفربول وزاد الطين بلة تسديدته لركلة تشلسي الاخيرة التي وجهها فوق العارضة لتذهب الكرة في أحضان جماهير ليفربول الجالسة خلف المرمى.

وعاش نجم ليفربول السابق ستيفن جيرارد واحدة من اسوأ لحظاته في كرة القدم بعد أن دخل بديلا في مباراة ليفربول ومان يونايتد ونال بطاقة حمراء بعد 38 ثانية فقط من مشاركته في المباراة، ودفع المدرب بريندان رودجرز بقائد ليفربول حينذاك في نهاية الشوط الأول ليحل محل آدم لالانا مع تأخر الفريق 0-1 لكن الحكم مارتن أتكينسون طرد جيرارد بعد 38 ثانية فقط بعد تدخله العنيف على أندير هيريرا لاعب يونايتد واعترف بعد المباراة بأن قرار طرده كان صحيحا، لكن الطرد بحد ذاته كان انعكاسا لحالة جيرارد النفسية (الذي وجد نفسه انه في آخر ايامه مع ناديه الذي عشقه منذ الصغر) لعديد من المعارك ضده.

ومن مآسي التبديلات، قصة اللاعب العاجي مانويل ايبوي عام 2008 أمام ويغان، فقد شارك بعد مرور 30 دقيقة من اللقاء ليحل بدلا عن سمير نصري، واثبت منذ اللحظة الأولى التي شارك فيها أنه بصدد التسبب بجلطات لجماهير ارسنال، وذهبت معظم تمريراته الى لاعب ويغان وأخطأ في التغطية.

وكان عبئا على زملائه المدافعين، كما ارتكب في احدى هفواته أمرا مضحكا بعرقلته زميله كولو توريه وانتزاع الكرة منه وتسليمها الى لاعب ويغان وكثرت صافرات الاستهجان من مشجعي ارسنال ضده، حتى ان المدرب أرسين فينغر، وهو شخصية مشهور عنها الدفاع الشرس عن لاعبيه مهما كان اداؤهم، لكنه لم يستطع تحمل إيبوي لبقية المباراة وأخرجه في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني وسط تصفيق حاد من الجماهير.وقال فينغر بعد المباراة : «لعب إيبوي لفترة أطول مما كنت أريده، انخفض تركيزه قليلاً وعندما وقف الجمهور ضده كان من الصعب رؤيته في هذا الوضع وقررت استبداله»، وكان ايبوي من البدلاء النوادر في الملاعب الذين دخلوا ثم غادروا بقرار المدرب. وهناك بدلاء دخلوا الملعب بقرر المدرب وخرجو بقرار آخر من الحكم، كما حدث مع الياباني شايو ناكاجيما الذي سجل أسوأ ظهور مع أنطاليا سبور بعد تعرضه للطرد من مباراة فريقه ضد ديميرسبور بعد 20 ثانية من مشاركته في الدقيقة 59 من اللقاء الذي اقيم في سبتمبر الماضي ضمن احدى جولات الدوري التركي.

وأشرك المدرب نوري شاهين لاعبه الياباني لتعديل النتيجة التي كانت تشير الى تقدم ديمير سبور بهدف، لكن ناكاجيما تدخل بعنف على قدم منافسه لاعب ديميرسبور يوناس سفينسون فور دخوله الملعب، واتخذ الحكم قرار رفع البطاقة الحمراء بعد مراجعة اللقطة على شاشة الملعب مع حكام تقنية الفيديو.

ومازاد الأمر سوءاً لناكاجيما أن عائلته كانت تتابع المباراة في الملعب وظهر رد فعل أمه المصدومة وهي تشاهده مطرودا من الملعب بعد 20 ثانية من مشاركته مع فريقه الذي انضم اليه في بداية الموسم، حيث انضم اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا للنادي التركي من بورتو البرتغالي ولعب بديلا 8 دقائق في مباراة سابقة امام قيصر سبور قبل أن يحبط الجميع أمام ديمير سبور ويخرج مطأطئ الرأس، فيما اكمل فريقه ناقصا واستقبل بعد خروجه هدفين اضافيين ليخسر المباراة 0-3.

ومن أبرز حالات البديل السيئ ما حدث في مونديال 1994، عندما دخل البديل ماركو إتشيفيري في مباراة منتخب بوليفيا ضد ألمانيا في المباراة الافتتاحية لكأس العالم في الولايات المتحدة، في الدقيقة 79 وبوليفيا متأخرة 0-1، وكان ماركو يعد عنصرا مؤثرا قبل المونديال مع منتخب بلاده لكن الاصابة أجبرته على الجلوس احتياطيا بسبب عدم اكتمال لياقته. وبعد أربع دقائق من دخوله، اشترك اتشيفيري بلعبة مع الالماني لوثار ماتيوس وسقط الاخير .

وتوقف اللعب ثم ركل البوليفي منافسه الالماني ركلة خفيفة لا داعي ولا سبب لها أجبرت الحكم على طرده، وانتهى الأمر بخسارة بوليفيا التي لعبت الدقائق المتبقية ناقصة العدد، وغاب إتشيفيري عن آخر مباراتين في المجموعة ولم يلعب في كأس العالم مرة أخرى.

ومن طرائف البدلاء، الحالة الغريبة المتعلقة بماني أوموينمي الذي كان بديلاً لزميله في وست هام في الدقائق الثمانية الأخيرة من الوقت الإضافي في ربع نهائي كأس الرابطة الانكليزية ضد أستون فيلا في موسم 1999-2000، وانتهت المباراة بفوز وست هام بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2. ومع ذلك، أعيدت المباراة بعد اكتشاف مشاركة أوموينمي في المسابقة نفسها مع فريق غلينغهام في وقت سابق من ذلك الموسم، وبالتالي كان غير مؤهل للعب مع وست هام بحسب اللوائح التي تمنع من اللعب لفريقين مختلفين في الموسم نفسه، وأعيدت المباراة وخسر وست هام الإعادة 1-3.

وضمن دوري الأمم الاوروبية خلال شهر يونيو هذا العام، أدخل مدرب فرنسا ديدييه ديشان جوناثان كلاوس في الدقيقة 79 من مباراة الديوك ضد كرواتيا و بعد أربع دقائق من دخوله قام المدافع بإسقاط أندريه كراماريتش برعونة داخل منطقة الجزاء وترجم المهاجم ركلة الجزاء الى هدف منح فيه كرواتيا التعادل.

وفي عام 2013 خلال منافسات الدوري الاسكتلندي الممتاز، طرد روري فالون لاعب سانت جونستون بعد 35 ثانية من دخوله الملعب بديلا، بعد ايذاء لاعب أبردين مايكل هيكتور بضربه بالكوع حيث لم يتردد الحكم في اخراج البطاقة الحمراء لفالون.

وفي 17 أغسطس 2005، خاض الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي مباراته الدولية الأولى أمام منتخب المجر، ويومها نزل ميسي في الشوط الثاني لكنه تلقى البطاقة الحمراء بعد 43 ثانية من دخوله.

وتستخدم الصحافة البريطانية مصطلح «معركة برامول لين» للتعبير عن أحداث مباراة غريبة الاحداث، ويعود تاريخها إلى 16 مارس 2002، وتحديدا في ملعب برامول لين حيث التقى فريق شيفيلد مع ضيفه وست برومتش ألبيون في دوري الدرجة الأولى وكان الأخير ينافس للعودة للدوري الانكليزي الممتاز، وكان له ما أراد في نهاية الموسم، بينما كان منافسه مستقراً في وسط جدول الترتيب.

ولا تعد مباراة شيفيلد ضد وست بروميتش «دربي»، لكنها كانت محط تسوية خلاف قديم بين آندي جونسون لاعب وسط وست بروميتش ومنافسه جيورجيس سانتوس لاعب شيفيلد الذي تعرض لاصابة قوية بسبب اصطدام مع جونسون في لقاء سابق، وأجرى مدرب شيفيلد نيل وارنوك تبديلين بعد تأخر فريقه الناقص عدديا بسبب طرد الحارس بهدفين.

وشارك سانتوس وباتريك سوفو بالدقيقة 64، وتلقى الاثنان البطاقة الحمراء في الدقيقة 65، حيث أراد سانتوس الثأر من جونسون فتدخل على قدميه بعنف فيما لحقه زميله سوفو بسبب اعتدائه على لاعب وست بروميتش ماكينز في اشتباك أعقب خطأ سانتوس، واضطر الحكم إدي ولستنهولمي الى ايقاف المباراة لاحقا في الدقيقة 82، واعتبر بعد أسبوع وست بروميتش فائزا 3-0، وتلقى شيفيلد يونايتد ومدربه وارنوك وعدد من لاعبي الفريق عقوبات وغرامات، فيما لم يلعب سانتوس ولا سوفو مع شيفيلد مرة أخرى، وغادرا النادي في نهاية

الموسم.

