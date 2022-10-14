ميلاد نبيّ الأُمّة محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم)

إيمانيات

في ربيع الأوّل، وُلِد المصطفى (صلى الله عليه وآله وسلم) في مكّة المكرّمة وشاء الله أن يولد يتيماً، فقد توفّي أبوه عبدالله بن عبدالمطلب في طريق عودته من تجارة الشام، وهو لا يزال جنيناً في رحم أُمّه آمنة بنت وهب، وتولّى رعايته عمّه أبوطالب الذي عامله بالحبّ والعطف والرعاية الأبوية الفائقة بشكل لم يحظ به أحد من أبنائه قط، فكان ينام في فراش عمّه ويجلسه إلى جنبه ويأكل معه ويخرج معه إذا خرج من داره وغير ذلك من ألوان الرعاية وصُور الحنان النادرة النظير. كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يكبر في كنف عمّه وكانت تكبر معه أخلاقه السامية حتى تميّز من بين مجتمعه بالصِّدق والأمانة والاستقامة وكرم النفس، فصارت ميزة له دون سواه وعُرِف بين الناس بـ«الصادق الأمين».

باشر المصطفى (صلى الله عليه وآله وسلم) العمل وهو فتى، فكان رَعي الغنم أوّل عمل مارسه، ثمّ سافر مع عمّه أبي طالب (رضي الله عنه) للتجارة إلى الشام، وعندما بلغ الخامسة والعشرين من عمره الشريف ذهب بتجارة إلى الشام لخديجة بنت خويلد (عليها السلام). تزوج الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) السيِّدة خديجة (عليها السلام) وحققا أروع تلاحم عاطفي معطر بالودّ والوفاء والرحمة وسما أجمل صورة للحياة الزوجية الناجحة وقد ظل الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) طوال حياته يثني عليها ويذكر مآثرها. كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ينقطع في غار حراء أيّاماً معلومة وشهراً متواصلاً في كلّ عام يقضي أوقاته بالعبادة والتأمّل والانقطاع لربِّ العالمين بعيداً عن أجواء الجاهلية ومفاسدها في جوِّ خاصّ من الإعداد الإلهيّ لحمل الرسالة العظمى. واستمر النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) على عبادة الله تعالى في غار حراء حتى بلغ الأربعين من عمره الشريف، إذ نزل عليه جبريل (عليه السلام) بالوحي تالياً عليه آيات القرآن الكريم ليكون خاتم النبيّين وأوّل ما تُلي عليه: (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ) (العلق/ 1-5).

وهكذا تلقّى الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) أوّل كلمات الوحي الذي كان ينتظره ليحمل إلى البشرية مشعل النور والهداية. عاد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى داره حاملاً مشعل الخير والهدى والخلاص للعالمين واضطجع في فراشه ليأخذ قسطاً من الراحة وفي تلك اللحظات كان النداء الثاني من الوحي الإلهيّ: (يَأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنذِرْ * وَرَبَكَ فَكَبِّرْ * وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ * وَالرُّجْزَ فاهْجَرْ) (المدثر/ 1-5). إنّه نداء الانطلاق بالرسالة والتبشير بالدِّين الجديد وحمل الدعوة الإلهيّة إلى الناس فما كان من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلّا أن صدع بالأمر فبادر إلى إعلام الإمام عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) الذي لم تدنسه الجاهلية بدنس ولم يسجد لصنم قط فقد كان يعيش في كنف الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وفي بيته فلبّى دعوة الله وعانقت روحها روحه. وعرض الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) دعوته على زوجه السيِّدة خديجة (عليها السلام) فلبّت نداءه وآمنت برسالته، وبذلك تشكّلت نواة المجتمع المؤمن المتيقن في الأرض من محمّد وعليّ وخديجة (عليهم السلام).

وراح الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) يدعو سرّاً مَن يتوسم فيه الاستجابة فإزداد عدد المؤمنين بهذه الرسالة، ولكي يتحقّق إعداد الطليعة كان الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) يعلِّمهم القرآن وأحكام الرسالة، كما كانوا يقيمون الصلاة في الشِّعاب بعيداً عن أعيُن الرقباء. ولما كثر عدد المؤمنين به وخشوا أن ينكشف أمرهم اتّخذوا من دار الأرقم المخزومي مقراً للتعليم والإعداد والعبادة. مضت على هذا اللون من الدعوة إلى الإسلام ثلاث سنوات فبدأت قريش تتحسس حركة الدِّين الجديد وفي تلك الأثناء أمر الله تعالى رسوله الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) أن ينذر الأقربين من عشيرته وكان عدد المؤمنين قد بلغ الأربعين رجلاً: (وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ * وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِئٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ) (الشعراء/ 214-216). دعى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عشيرته وبادرهم بقوله: «يا بَنِي عَبدِ المُطَّلبِ! إنّ اللهَ تعالى بَعَثَنِي إلى الخَلقِ كافّةً، وبَعَثَنِي إليكم خاصّةً، فقال: (وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ) وأنا أدعُوكُم إلى كَلمتينِ خَفيفتينِ على اللِّسانِ ثَقيلَتينِ في المِيزانِ تَملِكونَ بهما العربَ والعجمَ وتَنقادُ لكم بهما الأُمَمُ وتَدخُلُونَ بهما الجنّةَ وتَنجُونَ بهما من النارِ: شَهادةِ ألّا إلهَ إلّا اللُه وأنّي رَسولُ اللهِ، فَمَن يُجِيبُنِي إلى هذا الأمرِ ويُؤازِرُني على القِيامِ به يَكُنْ أخِي ووَصِيِّي ووَزيرِي ووَارِثِي وخَلِيفتِي من بَعدِي...»، فيقف الإمام عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) وكان أصغر الحاضرين سنّاً ليدوي صوته: «أنا يا رَسولَ اللهِ أُوَازِرُك على هذا الأمرِ» فيأمره الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) بالجلوس ويكرر دعوته فلم يجبه غير الإمام عليّ (عليه السلام) ويعيد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) دعوته على قومه وللمرّة الثالثة يدوي صوت الإمام عليّ (عليه السلام) ملبياً دعوة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وعند ذاك يلتفت إليه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قائلاً: «اجلِسْ فأنتَ أخِي ووَصِيِّي ووَزيرِي ووَارِثِي وخَلِيفتِي من بَعدِي».

