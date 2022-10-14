في ذكرى الإمام الصادق (عليه السلام) لنتحمّل مسؤولية الإسلام

إيمانيات

تميّز عصر الإمام جعفر بن محمّد الصادق بأنّه عصر النمو والتفاعل العلمي والحضاري بين الثقافة والتفكير الإسلامي من جهة وبين ثقافات الشعوب ومعارف الأُمم وعقائدها من جهة أُخرى، ففي عصره نمت الترجمة ونقلت كثير من العلوم والمعارف والفلسفات من لغات أجنبية إلى اللغة العربية وبدأ المسلمون يستقبلون هذه العلوم والمعارف وينقحونها أو يضيفون إليها ويعمقون أُصولها ويوسعون دائرتها فنشأت في المجتمع الإسلامي حركة علمية وفكرية نشطة.

ونما التفكير العلمي واشتغل المسلمون بعلوم الطب والفلك والكيمياء والفيزياء والرياضيات وغيرها من العلوم والمعارف كما نقلت الفلسفة والمنطق وأُصول التفكير والمعتقد عن اليونانية والفارسية وغيرها إلى اللغة العربية، فعرف المسلمون خطّاً جديداً من التفكير العقائدي والفلسفي ولم يكن هذا الغزو والتفاعل الحضاري ليمر دون أن ينتج أثراً أو رد فعل في التفكير والمعتقد الإسلامي. وسط هذه الأجواء والتيارات والمذاهب والنشاط العلمي والثقافي، عاش الإمام الصادق (عليه السلام) ومارس مهمّاته ومسؤولياته العلمية والعقائدية كإمام وأُستاذ وعالم فذ لا يدانيه أحد من العلماء ولا ينافسه أُستاذ أو صاحب معرفة، فقد كان (عليه السلام) قمةً شامخةً ومجداً فريداً فجّر ينابيع المعرفة وأفاض العلوم والمعارف على علماء عصره وأساتذة زمانه فكانت أساساً وقاعدة علمية وعقائدية متينة ثبت عليها بناء الإسلام واتّسعت من حولها آفاقه ومداراته. فقد تلقّى الإمام الصادق (عليه السلام) العلوم والمعارف عن آبائه عن جدّهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). وقام بمهمّاته الشرعية كإمام مسؤول عن نشر الشريعة وحفظ أصالتها ونقائها وقد ساهم مع أبيه الإمام الباقر (عليه السلام) في تأسيس جامعة أهل البيت في المسجد النبوّي الشريف وقاما بنشر العلم والمعرفة وبثهما بين الفقهاء والمفسرين والمحدثين ورواد العلوم المختلفة فكان العلماء ومشايخ العلم ورواد المعرفة يفدون عليهما وينهلون من موردهما العذب حتى لم يؤخذ عن أحد من أئمّة المسلمين من العلوم ومعارف الشريعة كالتفسير والحديث والعقيدة والأخلاق... كما أخذ عن الإمامين الباقر وولده الصادق (عليهما السلام) فعليهما تتلمذ أئمّة الفقه وعنهم أخذ رواة الحديث وبهم استطال ظل العلم والمعرفة لذلك نجد العلماء والفقهاء والمحدثين والفلاسفة والمتكلمين وعلماء الطبيعة وغيرهم يشهدون بمجد الإمام الصادق (عليه السلام) العلمي ويشيدون بمقامه.

قال سفيان الثوري: (دخلتُ على الصادق (عليه السلام) فقلت له: أوصني بوصية أحفظها من بعدك، قال (عليه السلام): «وتحفظ يا سفيانُ؟» قلت: أجل يا ابن بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقال (عليه السلام): «يا سفيانُ! لا مروةَ لكذوبٍ، ولا راحةَ لحسودٍ ولا إخاءَ لمُلُوكٍ ولا خُلّةَ لمختالٍ ولا سؤودَ لسييءِ الخُلُقِ»، ثمّ أمسك (عليه السلام)، فقلت: يا ابن رسول الله زدني، فقال (عليه السلام): «يا سفيانُ! ثق باللهِ تكن عارفاً وارض بما قسمَهُ لك تكن غنياً صاحب بمثلِ ما يصاحبُونَكَ بهِ تزداد إيماناً ولا تصاحب الفاجرَ فيعلِّمك من فجوره وشاور في أمرِك الذين يخشون اللهَ عزّوجلّ» ثمّ أمسك (عليه السلام)، فقلت: يا ابن رسول الله زدني، فقال (عليه السلام): «يا سفيانُ! مَن أراد عزاً بلا سلطانٍ وكثرةً بلا إخوانٍ وهيبةً بلا مالٍ فلينتقل من ذلِّ معاصِي اللهِ إلى عزِّ طاعته»، ثمّ أمسك (عليه السلام): يا ابن رسول الله زدني، فقال (عليه السلام): «يا سفيانُ! أدبني أبِي (عليه السلام) بثلاثٍ ونهاني عن ثلاثٍ فأمّا اللواتي أدبنِي بِهِنَّ، فإنّه قال لي: «يا بُنيَّ! مَن يصحبْ صاحبَ السَّوءِ لا يسلمْ ومَن لا يُقيِّدْ ألفاظَهُ يندمْ ومَن يَدخُلْ مَدَاخِلَ السَّوءِ يُتّهم»، قلتُ يا ابنَ بنتِ رسولِ اللهِ، فما الثلاثُ اللواتي نَهَاك عنهُنَّ؟، قال (عليه السلام): «نهانِي أن أُصاحبَ حاسدَ نِعمةٍ، وشامتاً بمصيبةٍ، أو حامِلَ نميمةٍ»). وقال (عليه السلام): «ستةٌ لا تكونُ في المؤمنِ: العسرُ، والنّكدُ، والحسدُ، واللَّجاجةُ، والكذبُ، والبغيُّ».

وعندما نطل على ذكرى الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، فإنّ علينا أن نؤكّد على خطّ الأئمّة من أهل البيت (عليهم السلام)، في وَعيهم للإسلام وفي تفصيلهم له وفي شرحهم لمفاهيمه، وفي تصحيحهم لكلِّ الانحرافات التي طرأت عليه بين وقت وآخر، ولابدّ لنا أن نعرف أنّ خطَّ أهل البيت (عليهم السلام) الذي يمثّله عنوان التشيّع، ليس شيئاً آخر غير الإسلام، بل هو عبارة عن تأصيل الإسلام وبلورته وتقويم كلّ المفاهيم التي أُريد للناس أن يفهموها. نحتفل بميلاد الصادق احتفالاً ثقافياً اجتماعياً أخلاقياً سياسياً في كلّ قضايانا، حتى نتجدد بالإسلام في خطِّ أهل البيت (عليهم السلام)، الذين قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فيهم: «مَثلُ أهل بيتي فيكم كسفينةِ نوحٍ مَن ركبها نجا ومَن تخلّف عنها غرق وهوى»، والالتزام بأهل البيت (عليهم السلام) والركوب في سفينتهم يمثِّل الالتزام بخطِّهم ونهجهم ووَصاياهم ومواعظهم في كلِّ ما قالوه وفعلوه.

