اتركوا الحكومة تعمل أولاً

آراء

لم تمض دقائق على اعلان التشكيلة الحكومية السابقة حتى هبت موجة غضب نيابية كبيرة وصلت إلى 45 أعلنوا رفضهم لها، وطالبوا رئيس مجلس الوزراء بتصحيحها واستبعاد بعض العناصر منها.

فبمجرد أن انتشرت اسماء الوزراء في الحكومة المرتقبة السابقة حتى عاد التوتر بين بعض النواب والحكومة مما اضطر رئيس الحكومة الى تأجيل أداء حكومته اليمين الدستورية وضرب سمو رئيس الوزراء مثالا رائعا في اعادة اختيار الحكومة وتنقية بعض الأسماء.

إن الكويت في الفترة الأخيرة تحولت بكبارها وشبابها وصغارها ودواوينها الجميع أصبح يتحدث في السياسة والتغيير الوزاري، فنحن أكثر شعب في العالم يتحدث في السياسة ويحكم على الاشخاص طائفيا وقبليا وفئويا. كل معلم في مدرسته وموظف في وزارته أصبح الجميع يدلي بدلوه ويرفض من يعارضه ولا يقبل النقاش وتقبل الرأي الآخر.

الجميع أصبح يفهم في السياسة ليس لنا من حوار إلا السياسة والحكومة والتشكيل الوزاري، تركنا أعمالنا وتخصصاتنا ومدارسنا ووزاراتنا ولم يعد لنا حديث إلا التشكيل الوزاري.

والسؤال: ما المانع إذا تركنا السياسي يفكر بهدوء ويقرر بهدوء وما المانع اذا تركنا الاقتصادي يخطط في الاقتصاد ويدير دفة عمله بلا تدخل ولا إطلاق الاحكام من هنا وهناك.

وما المانع اذا انكب كل منا في عمله وتخصصه ليجتهد فيه وينجز من اجل وطنه ومجتمعه، فالمعلم يتفرغ لمدرسته وتعليمه للاجيال والموظف يتفرغ في انجاز معاملات الناس وعدم تكدسها وتعطيل مصالح الناس، وكل من اسند اليه عمل حكومي او خاص أن يجتهد ويعمل بجد واخلاص، ولا يكون مجرد بصمة حضور وانصراف ليتقاضى الاجر نهاية الشهر، فلدينا بطالة مقنعة تجلس على المكاتب بلا عمل فقط من أجل «التكويت» المزعوم، وبالتالي تتحول هذه البطالة المقنعة الى خبراء في السياسة كل يفتي وكل يغني على ليلاه.

لندع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد يختار حكومته، فنحن الذين وثقنا به بعد أن حقق مطالب الشارع الكويتي فلنتركه ونعطي لحكومته الفرصة أولا ثم نعود لنحكم على اختياراته، أما اطلاق الأحكام على أسماء بمجرد اختيارها فتلك هي النظرة الضيقة، فقد حزمت الحكومة رأيها على الاصلاح فلنحاسب كل وزير بعد أن يأخذ فرصته كاملة ولا نعطل عجلة الاصلاح التي كلما تبدأ في الدوران حتى نأتي لنوقفها ونبحث بعد ذلك عن حكومة أخرى ووزراء آخرين.

إننا نثق في قادتنا كل الثقة، فليتجه كل منا إلى عمله ليجدّ فيه ويجتهد من أجل بناء وطنه، فالوطن يُبنى على يد كل موظف منا صغير أو كبير إذ اجتهد وعمل بإخلاص وتفانٍ.

