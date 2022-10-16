آراء

أعيد صياغة مقال كتبته سنه 2016 وأضفت له بعض الرتوش، دعونا نتخيل الكويت في سنة 2030 وعلى غير العادة هذه المرة وبافتراض الاحتمال الأسوأ جدا لما سيؤول إليه العالم بهذا الزمن وسنختصر الحال في ما شهدناه من انهيار تام للاقتصاد العالمي انهارت معه المؤسسات المالية الكبرى حتى وصل الحال إلى انهيار دول كبرى في هذا العالم، وتبدأ خارطة العالم تتغير بسبب المعطيات الجديدة وتحل الكوارث الإنسانية وتنتشر ظواهر القحط والمجاعة وعند ضياع النظام المالي يضيع معها أسس الدخل فالنفط والغاز والذهب وحتى المال لن يصبح لها أي قيمة وقتها، وستكون الحاجة عند البشر منصبة على الماء والغذاء فهما السببان الرئيسيان لخلق الفوضى وإشعال الحروب والصراع من أجل البقاء.

ولن تكون الكويت بمعزل من هذا الانهيار والذي أثر على مصدر الدخل الأوحد فما زال المخزون النفطي موجودا لكن لا ثمن له، حينها ستصنف الكويت بمصاف الدول الفقيرة وتتغير أولويات أهل الكويت الذي صار جل اهتمامهم العمل بجهد وكدح لتوفير لقمة العيش، وتغلق المحال والأسواق حتى الجمعيات التعاونية مهجورة ولن ترى فيها غير رفوف خالية، ويعود أهل الكويت للبحر لتوفير الغذاء ويصبح الماء وقتها أغلى سلعة، وشأن كل الدول المسالمة بهذا الوقت تتبنى الكويت أسلوب التعامل التجاري القديم مثل أسلوب المقايضة بين الماء والزراعة والأغنام ليصنع هذا النظام التوازن لتبادل المنفعة.

بهذا الزمن صار الماء عزيزا وكل قطرة منة محسوبة والطعام شحيح وكل لقمة منة مرغوبة، تصور بهذا الزمن القاسي الأطفال يموتون من العطش، وآخرين الطعام لا يدخل جوفهم لأيام طويلة وصار الصيام أسلوب حياة بمجتمعنا الفقير، وبدأنا نتذكر تلك الموائد التي كنا نأكل منها القليل ونرمي الكثير ونتحسر على كل قطرة ماء تعاملنا معها بهدر وإسراف.

نأخذ نفسا عميقا،،،

نعم هو احتمال أسوأ من الأسوأ لكن السؤال هل يجب أن نحضر أنفسنا لمواجهة مستقبل قد يكون قاسيا؟

ولو قرأنا التاريخ هل كان يتوقع ملك مصر عندما رأى الرؤيا بمنامه بأن تكون هي احتمالا لمستقبل أسوأ كما فسرها له سيدنا يوسف -عليه السلام- والذي رأى به الملك المواصفات والحنكة ليكون الرجل المناسب لإدارة المرحلة، ليسهم سيدنا يوسف برسم المستقبل بخطة طويلة المدى تطبق خلال 15 سنة وتهدف لإنقاذ مصر وأهلها من قحط ومجاعة قادمة، خطة أساسها استثمار الموارد وإدارتها وتخزينها بسنوات الرخاء ال7 والتي سيليها 7 سنوات عجاف والتي انتهت ليس فقط بإنقاذ أهل مصر بل بوقت الأزمة ازدهرت خزانة مصر بسبب القادمين لشراء الطعام من الدول المجاورة.

* دعونا نرجع لتاريخ اليوم الفعلي ونحن بسنة 2022*

تخيل أن تعود بنا آلة الزمن من سنة 2030 إلى زمننا اليوم زمن الرخاء ونرى الوطن ما زال بخير والنعم تحيط أهل الكويت ونعود لإسرافنا وعدم تقديرنا للنعم فالماء نهدره والطعام الذي نرميه بالقمامة اكثر من مما نأكله ، ونصل لمرحلة من التخمة نتحاشى الطعام وغيرنا يبحث عن اللقمة بين أكوام القمامة والتراب.

سؤال:

لمن ذهب معي بالرحلة وعاش سنة 2030 القاسية ورجع إلى زمن (اليوم) هل ستتعامل مع النعمة بشكل مختلف؟

سأدع الجواب لك

سؤال:

هل المسؤولون عن التخطيط في وطني قادرون على القيام بأعمالهم في فترة الأزمات؟

سذاجة منا أن نراهن على أن المستقبل لن يحمل غير احتمال واحد بافتراض أن حياة الرخاء خالدة والتي يتمناها الكل بأن تبقى كذلك لكن من يخطط جيدا يحتاج إلى أن يستعد لمواجهة مستقبل باحتمالات متفاوتة ومنها احتمالات قاسية فعلينا أن نعد العدة لاجتياز تحدياتها بل وللاستفادة منها، فالكويت اليوم تحتاج لجهاز تخطيط قادر على استثمار أيام الرخاء كي نستعد لأيام أقسى قادمة ولنا بسيدنا يوسف -عليه السلام- أسوة حسنة.

