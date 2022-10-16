آراء

قد تتساءل متى يصل الإنسان لهذه المرحلة وما هي أسبابها؟

سأبدأ الإجابة على هذا التساؤل بسؤال آخر ماذا تعني لكم المثالية وهل هي مبدأ أم سلوك أم غاية وهدف؟

عُرفت المثالية على أنها سمة شخصية يسعى صاحبها للكمال والخلو من العيوب أو القصور حيث يضع لذاته معايير عالية من الاداء، وفي حال أخفق في الوصول إليها يشعر بالاحباط الشديد ويبدأ بمحاسبة نفسه.

هل تستمد ثقتك بذاتك عبر آراء الآخرين ونظرتهم إليك؟ إن كنت كذلك فاعلم أنك تطمح للمثالية في حياتك لنعلم دائما أن ارضاء الناس غاية لا تدرك، ونحن لم نخلق حتى نعيش لارضاء الاخرين وحتى يضعوا أحكامهم على حياتنا، ونظرتهم إلينا لا تعني شيئا أمام نظرتنا نحن لذواتنا، قيل «أنت مرآة نفسك» جميلة تلك العبارة فليس هناك أصدق من أن ترى نفسك وأن تقَيّم ذاتك وتكون كالمرشد لها وتقدم لها الأجمل دائماً لتكن أنت صديق نفسك فالحياة تمنحك العديد من الفرص حتى تختار الأنسب لك منها وتثبت جدارتك بها أمام ذاتك وليس أمام الآخرين.

للمثالية وجوه عديدة، فلنختر الأنقى والأصح منها، أحد وجوه المثالية الصحيحة هو أن تضع هدفاً واحداً لك وتخصص له الوقت والجهد الملائمين لتحقيقه، مع الأخذ بعين الاعتبار احتمالية الاخفاق بتحقيقة وهنا نضع الخطة البديلة له وهي تعتبر الدافع التحفيزي الذي يحمينا من التكاسل والفشل ثم حرك عقارب ساعتك ووجهها نحو الانطلاق لعالم التميز وتحقيق الأهداف بشكل سليم، وعند الانجاز تنطلق الرحلة من جديد لتحقيق هدف آخر، وهكذا تستمر إلى أن تصل للقمة التي ارتقيت بذاتك للوصول إليها، وهنا نشير إلى المثالية بأرقى أنواعها.

إذا أردت تنفيذ مهام حياتك بأقصى درجات المثالية فإنك في النهاية ستستهلك نفسك وتتوقف عن العمل وتصل لمرحلة «الانطفاء»، لأنك انتقلت من كونك تستمتع بعملك إلى كونك مهووساً بالرغبة في الكمال.

> إضاءة: «إن وجود هامش من النقص والقبول به هو ما يجعلك تستمر في عملك بكل فاعلية لنعتنق المثالية بوجهها اللطيف والمقبول لنا ذاتياً وروحياً، دائماً كن واقعيا في فهم الحياة».

