آراء

ظاهرة المخدرات التي لاقت في الآونة الاخيرة انتشاراً كبيراً وواسعاً في الكويت، حيث إن تعاطيها ووسائل الحصول عليها أصبح سهلا وفي ازدياد مستمر خاصة مع التقدم العلمي والتكنولوجي حيث ان الانواع الجديدة من المخدرات تمكن المروجين وتجار المخدرات من استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لبيعها، ويكاد لا يمر يوم أو مجموعة من الأيام علينا، إلا وتتم الإشارة إلى وجود خبر يفيد بالقبض على شحنة مخدرات أو حبوب مخدرة من هذه المادة باختلاف انواعها، ظهرت انواع جديدة من المخدرات التي باتت رخيصة الثمن وسهلة النقل وسلعة أساسية مع تزايد الطلب عليها.

ان تعاطي المخدرات ظاهرة اجتماعية فتاكة تمس جميع فئات المجتمع مع اختلاف اسباب التعاطي من شخص لآخر باختلاف النوع وهناك وجود صلة مباشرة بين تجارة المخدرات وجرائم العنف والانحراف السّلوكيّ والجنوح (الميل نحو القتل، السّرقة، الاغتصاب، العصابات،...)، وازدياد حالات الطّلاق، التّفكّك الأسري، المشكلات العائليّة، وفقدان الشّعور بالذّنب تجاه الإساءة للآخرين، وفقدان الطّاقة الشّابّة الّتي يقف عليها تقدّم الوطن وتطوّره (عائليًّا ووطنيًّا)، والكثير جدا من المشكلات التي تهدد أمان المجتمع وأمن الدولة.

لذا لابد من وضع سياسة عقابية جديدة للحد من المتاجرة بهذه المواد السامة حيث ان عقوبة السجن حتى لو مدى الحياة اصبحت غير كافية ولم تعد رادعاً كافياً للتخلص من افة هذه السموم، لذا لابد من مضاعفة العقوبة إلى الاعدام كما في سنغافورة وماليزيا واندونيسيا ومصر والسعودية، فكلما كانت العقوبات أقسى، كلما كانت رادعة وأكثر فعالية، وحتى الجلد لا يمنع ان يكون ايضا من ضمن العقوبة على ان يكون طول مدة السجن ولا تأخذنا فيهم الرأفة ويكونون عبرة لمن لا يعتبر.

إن غفلة المجتمع هي يقظة للمخدّرات، فلنكن واعين، ومتيقظين حتى لا نقع في فخ المخدرات ويصبح الفرد عبدا لها ومن ثم نفقد السيطرة على المجتمع ونفقد الحريه تِباعا إلى أن نتجرد من الانسانية، فهي تبذر الخراب وتزرع المرض وتحصد الأرواح.

أقسى الحروب، حرب المخدرات في أعصابك.

وكما أن الذي حول الوحوش الضارية إلى مخلوقات مسلية في السيرك، وجعل الفيلة تقف على رؤوسها، والأسود تقفز كالبهلوانات، قد اكتشف أنه بالمخدارت يستطيع أن يجري التحويل نفسه على الإنسان، حوله إلى مخلوق مسلوب الإرادة.. (حيونة الانسان).

