واشنطن: لدينا مصالح مع الرياض ولن نضحي بها

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن لديها مصالح متعددة مع السعودية، ولا يمكن أن تتخذ خطوات تضر بهذه المصالح. جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل على خلفية قرار تحالف «أوبك+» خفض إنتاج النفط.

وأضاف باتيل «لا تزال لدينا مصالح متعددة في علاقتنا الثنائية مع السعودية، جزء منها طبعاً يتعلق بالجانب الأمني، وهناك الاستقرار الإقليمي».

وأكد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن أمن السعودية «مهم كثيرا» بالنسبة للولايات المتحدة. وأضاف باتل للصحافيين ردا على سؤال عما إذا كانت واشنطن تعتبر كما تؤكد السعودية أن العلاقات بين البلدين لا تزال استراتيجية «بالطبع فإن لأمنهم (السعودية) أهمية كبيرة لهذه الإدارة ونحن بالتأكيد لا نريد أن نفعل أي شيء يعيق أمنهم ولا الأمن القومي للولايات المتحدة في المملكة أو في المنطقة نفسها».

وأضاف «نواصل مراعاة سلامتهم وكذلك مصالح الأمن القومي الأوسع للولايات المتحدة في المنطقة». وشدد على أنه «لا يزال لدينا تعدد المصالح من حيث علاقتنا الثنائية مع المملكة العربية السعودية وبالطبع جزء كبير من ذلك هو علاقة أمنية وهي علاقة مهمة لتحقيق الاستقرار الإقليمي». وتابع أنه «إلى جانب هذا هناك نحو 70 ألف مواطن أميركي يعيشون في المملكة، نواصل مراعاة سلامتهم، وكذلك مصالح الأمن القومي الأوسع للولايات المتحدة في المنطقة، والتأكد من أن الخطوات التي نتخذها لا تضر بتلك المصالح».

