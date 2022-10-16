زيلينسكي للأمير محمد بن سلمان: شعبنا لن ينسى مواقفكم النبيلة

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الرياض- كييف- الوكالات: أعلنت المملكة العربية السعودية تقديم حزمة مساعدات إنسانية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار، فيما قالت كييف إنها اتفقت مع الرياض على التوسط مجدداً لإطلاق سراح مجموعة من أسرى الحرب.

ووفق وكالة الأنباء السعودية «واس» فقد أجرى ولي العهد الأمير السعودي محمد بن سلمان، مساء الجمعة، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أكد خلاله التزام المملكة باحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار.

وقال الامير محمد بن سلمان، خلال الاتصال إن «تصويت السعودية لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بإدانة محاولة روسيا لضم أربع مناطق أوكرانية نابع من دعمها للالتزام بالمبادئ الراسخة في الميثاق الأممي والقانون الدولي، وتأكيدها لاحترام سيادة الدول، ومبادئ حسن الجوار، وحل النزاعات بالطرق السلمية». وذكرت الوكالة أن ولي العهد السعودي أكد «موقف المملكة الداعم لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد، واستعداد المملكة للاستمرار في جهود الوساطة».

من جانبه، عبر الرئيس الأوكراني عن شكره وامتنانه لتصويت السعودية لصالح قرار إدانة روسيا واستمرار جهود الرياض الهادفة إلى حل الأزمة الروسية- الأوكرانية.

والأربعاء الماضي أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة ضم روسيا لمناطق من أوكرانيا واعتبرته «غير قانوني»، بعد تصويت لأعضائها ضده بأغلبية ساحقة. وصوتت لصالح قرار الإدانة 143 دولة، وعارضته خمس دول، فيما امتنعت 35 دولة عن التصويت.

وأعرب زيلينسكي في تغريدة على «تويتر» عن شكره وتقديره لقرار القيادة السعودية بتقديم حزمة مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا بمبلغ 400 مليون دولار، والتي ستسهم في تخفيف معاناة الأوكرانيين في ظل الأزمة الحالية. وأكد أن «هذه المساعدات الإنسانية دليل على ما يوليه ولي العهد السعودي من حرص للإسهام في تخفيف المعاناة الإنسانية».

وقال «لن ينسى الشعب الأوكراني هذه المواقف الإنسانية النبيلة التي تثبت صداقة المملكة العربية السعودية لأوكرانيا». كما ذكر الرئيس الأوكراني أنه اتفق مع ولي العهد السعودي على التوسط لإطلاق سراح مجموعة جديدة من أسرى الحرب، وتقديم مساعدات مالية لأوكرانيا.

وفي سبتمبر الماضي أعلنت وزارة الخارجية السعودية الإفراج عن 10 أسرى من المغرب والولايات المتحدة وبريطانيا والسويد وكرواتيا، في إطار عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا بوساطة الرياض.

