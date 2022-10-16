قمة تركية - قطرية لتخفيف التصعيد حول العالم

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إسطنبول- الوكالات: عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الجمعة، اجتماعا ثنائيا في مدينة إسطنبول في إطار زيارة أمير قطر للمشاركة في اجتماع الدورة الثامنة للجنة الإستراتيجية العليا القطرية التركية.

وناقش الزعيمان خلال الاجتماع الذي عقد في قصر «دولمة بهجة» العلاقات الثنائية من جميع جوانبها، كما تبادلا وجهات النظر في شؤون إقليمية ودولية.

وفي إطار اجتماعات اللجنة الإستراتيجية العليا المنعقدة في إسطنبول بين تركيا وقطر، وقع البلدان عددا من الاتفاقيات الثنائية أبرزها في مجالات الصحة والإعلام والاتصالات والثقافة والبنية التحتية والأمن الغذائي.

وقال مراسل قناة «الجزيرة» القطرية في تركيا إنه تم خلال اجتماعات اللجنة توقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم. وأشار إلى عمق العلاقات بين تركيا وقطر، حيث إن اللقاء الذي جمع قائدي البلدين في إسطنبول هو اللقاء الـ31 بينهما خلال السنوات الثماني الأخيرة.

كما أشار إلى العلاقات الاقتصادية القوية بين أنقرة والدوحة، موضحا أن حجم الاستثمارات القطرية المباشرة في تركيا يتجاوز 33 مليار دولار. وبعد نهاية مراسم التوقيع غرد أمير قطر عبر حسابه بـ«تويتر» قائلاً: «ترأست اليوم مع أخي فخامة الرئيس أردوغان اجتماع الدورة الثامنة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية»، مشيراً إلى أنها تُعبّر بانتظام دوراتها والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تُوقع خلالها، «عن مستوى التعاون الاستراتيجي بين بلدينا الشقيقين».

وكانت اللجنة الإستراتيجية العليا القطرية التركية تأسست في ديسمبر عام 2014.

ونتج عن عمل هذه اللجنة حتى اليوم توقيع 80 اتفاقية شملت مجالات عديدة وأسهمت في تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية بين البلدين.

وعلى هامش القمة التركية - القطرية، أجرى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو مباحثات مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في إسطنبول، وتحدثا للصحافيين عن أزمة الطاقة العالمية، وعن ملفات سياسية أخرى في المنطقة.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك، قال وزير الخارجية القطري إن نتائج المباحثات كانت بناءة، مؤكدا وجود توافق تام في وجهات النظر بين البلدين في القضايا المختلفة.

وأضاف الشيخ محمد بن عبد الرحمن أنه ونظيره التركي اتفقا على تعزيز العلاقات بين البلدين، والتطوير المستمر لها اقتصاديا واستثماريا وتجاريا.

من جهته، قال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية د. ماجد الأنصاري، إن دولتي قطر وتركيا تواصلان التنسيق فيما بينهما بشأن العديد من الملفات الدولية بما يخفف من التصعيد في أكثر من إقليم حول العالم.

وأشاد «الأنصاري» في تصريحٍ لوكالة الأنباء القطرية، بـ«العلاقات الاستراتيجية بين دولة قطر وتركيا، والمستوى المتطور الذي بلغته في جميع المجالات».

وأكد الأنصاري، وهو مستشار وزير الخارجية القطري، استمرار عمل البلدين «في تعزيز التعاون والتضامن والتنسيق بينهما في المنظمات الدولية والإقليمية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، ورغبتهما في العمل سوياً في إطار حوار التعاون الآسيوي ومؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا».

كما أكد الأنصاري التزام الدوحة وأنقرة بـ«المساهمة في التنمية المستدامة للقارة الأفريقية وتعزيز مشاريع التعاون المشترك الممكنة لتحقيق هذه الغاية ومد يد العون وتقديم المساعدات الإنسانية لضحايا الكوارث الطبيعية والحروب».

وحول مدى التنسيق والتعاون بين البلدين في الملفات الإقليمية والدولية والسياسية والاقتصادية، قال إنه في ظل العلاقة الاستراتيجية «الوطيدة من الطبيعي أن تعمل الدوحة وأنقرة بتنسيق وتناغم تامين في مختلف الملفات الإقليمية والدولية، وعلى وجه الخصوص تلك التي تحظى باهتمام مشترك من البلدين».

وأوضح أن نتائج الزيارات الكثيفة المتبادلة بين قيادة وكبار المسؤولين في البلدين، وانتظام اجتماعات اللجنة الاستراتيجية العليا منذ تأسيسها في العام 2014، وآخرها الاجتماع الذي عقد بالدوحة، في ديسمبر الماضي، «تعكس عمق العلاقات، ومن ثم التنسيق التام والدائم بين الطرفين في القضايا والملفات الساخنة في مختلف أنحاء العالم».

