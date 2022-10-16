40 قتيلاً في انفجار بمنجم فحم شمال تركيا

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أنقرة- الوكالات: أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، امس ان 40 شخصا قتلوا في انفجار بمنجم فحم في شمال تركيا. جاء ذلك بعد وقت قصير على إعلان الوزير عن بقاء 15 شخصا عالقين في منجم الفحم بعد أكثر من 16 ساعة من الانفجار.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيتوجه إلى إقليم برتين وأضاف على تويتر «نأمل ألا تزداد الخسائر في الأرواح أكثر وأن يتم إنقاذ عمال المناجم بأمان وكل جهودنا في هذا الاتجاه».

وأوضح صويلو، في أعقاب الانفجار في شمال غربي تركيا «تقديراتنا تفيد بأن 15 من عمال المناجم لدينا ما زالوا عالقين هناك ونحاول إنقاذهم». وكانت تقارير نقلت عن السلطات المحلية تفيد بأن 49 عاملا ظلوا عالقين داخل المنجم على عمق نحو 300 مترا تحت الأرض، فيما تواصل فرق الإنقاذ، مدعومة بفرق متخصصة، جاهدة لإنقاذهم.

وقال صويلو، للصحافيين في موقع الانفجار إن «حوالي 49 عاملا كانوا يعملون في منطقة الخطر على عمق يتراوح بين 300 و350 مترا تحت الأرض». وأضاف صويلو أن هناك بعض عمال المنجم الذين لم تتمكن فرق الإنقاذ من إخلائهم من المنجم المنكوب. وأوضح وزير الداخلية التركي «هناك من تمكنا من إجلائهم من تلك المنطقة. هناك من لم نتمكن من إجلائهم من تلك المنطقة»، بحسب رويترز. وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، في بيان على تويتر، إن 17 آخرين يتلقون العلاج. وقال وزير الطاقة فاتح دونماز إن الدلائل الأولية تشير إلى أن الانفجار ربما يكون قد نجم عن حدوث اشتعال لغاز الميثان في منجم الفحم.

