الولايات المتحدة ترحب بتعهدات رئيس الوزراء العراقي المكلف

عربيات ودوليات

رحبت الولايات المتحدة، بتعهد رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني بمحاربة الفساد وتشكيل حكومة «تخدم الشعب».

وقالت السفيرة الأميركية في العراق آلينا رومانوسكي في تغريدة على تويتر إنها ترحب بتعهد رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني بمكافحة الفساد والدفاع عن السيادة العراقية ، وتشكيل حكومة مكرسة لخدمة شعب العراق».

وأضافت رومانوسكي أن «الولايات المتحدة تلتزم بالدعم والشراكة مع الحكومة العراقية الجديدة لتعزيز هذه الأهداف المشتركة».

وكانت وزارة الخارجية الأميركية رحبت في بيان، الخميس، بانتخاب مجلس النواب العراقي عبد اللطيف رشيد رئيسا للعراق، بعد أكثر من عام من مفاوضات تشكيل الحكومة.

وحثت الولايات المتحدة جميع الأطراف على الامتناع عن العنف وحل الخلافات وديا وسلميا من خلال العملية السياسية.

وجددت أيضا التزامها بالشراكة مع شعب العراق وحكومته «لتعزيز أولوياتنا المشتركة العديدة. ونتطلع إلى مواصلة التعاون القوي بين بلدينا»، وفق البيان.

وانتخب البرلمان العراقي الخميس رئيسا جديدا للجمهورية، هو مرشح التسوية عبداللطيف رشيد البالغ 78 عاما، والمهتم بالقضايا البيئية.

وكلف رئيس الجمهورية الجديد، مباشرة بعد ذلك، محمد شياع السوداني البالغ 52 عاما تشكيل حكومة خلال 30 يوما كما يقتضي الدستور.

وفي خطاب متلفز مساء، الخميس، أعرب السوداني عن استعداده «التام للتعاون مع جميع القوى السياسية والمكونات المجتمعية» في سبيل «تأليف حكومة قوية وعازمة على تنفيذ أهدافها وبرنامجها».

وأضاف «لن نسمح بالإقصاء والتهميش في سياساتنا» و«لن ننسى مطالب شبابنا الحقة وسنعمل بكل تفان وإخلاص في التصدّي للمشكلات والأزمات المتراكمة، وفي مقدّمتها نقص الخدْمات والفقر والتضخم والبطالة».

